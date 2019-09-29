https://static.news.ru/photo/7be201e6-e287-11e9-8507-fa163e074e61_660.jpg Тульский кремль Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Постановка оперы Родиона Щедрина в исполнении артистов Мариинского театра станет одним из главных событий празднования 500-летия Тульского кремля в будущем году. В качестве дирижёра выступит Валерий Гергиев.

По словам замминистра культуры Аллы Маниловой, данная дата является очень важной. А подготовка к юбилею поспособствовала зарождению интереса к истории страны этого периода, к истории Тульской области и местного кремля.

Город расцветает, строится первый в России настоящий музейный квартал, реализуются передвижные выставочные проекты по городам Большой засечной черты, обменные выставки с ведущими российскими музеями — всё это очень радует и работает не только на регион, но и на всю страну, — отметила она.

В свою очередь министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что регион активно готовится к празднику. Так, была проведена реставрация памятников культуры в малых исторических городах и поселениях Большой засечной черты, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что 17 сентября в Большом театре начинается новый творческий год. На исторической сцене показывают премьеру оперы «Евгений Онегин» в постановке маститого израильского режиссёра Евгения Арье. В день старта нового сезона в театре прошла традиционная встреча труппы.