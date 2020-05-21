Мариинский театр покажет онлайн оперу «Мёртвые души» Родиона Щедрина

https://static.news.ru/photo/8192bc74-9b56-11ea-91d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: mariinsky.ru

Государственный академический Мариинский театр устроит показ оперы «Мёртвые души» Родиона Щедрина в режиме онлайн. Событие приурочено к годовщине публикации первого издания поэмы Николая Гоголя.

Стрим будет доступен на сайте, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». После завершения показа запись сохранится на 24 часа, передаёт ТАСС.

21 мая в 19:00 состоится онлайн-показ оперы Родиона Щедрина «Мёртвые души». Трансляция приурочена к дате публикации первого издания великой поэмы Николая Васильевича Гоголя, именно в этот день в 1842 году из типографии вышли её первые экземпляры, — говорится в сообщении.

В 1978 году со спектакля началась история знаменитых щедринских спектаклей Мариинки. Постановку Бориса Покровского и Валерия Левенталя из Большого театра перенёс Юрий Темирканов, занимавшийся музыкальным руководством на премьере в Москве, которая состоялась за год до этого.

Как писал NEWS.ru, Государственный академический Большой театр (ГАБТ) отправит сотрудников в отпуск с 1 июня. Решение связано с запретами на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.