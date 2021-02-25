Лолита на театральной сцене: в Москве состоялась премьера «Женитьбы»

В Москве состоялась премьера спектакля «Женитьба». Театр «Модерн» синтезировал в одной постановке сразу три истории великих русских писателей — Николая Гоголя, Антона Чехова и Александра Островского.

Острую сатиру «Женитьбы», «Предложения» и «Женитьбы Бальзаминова» перенесли в современность, а на сцене мусор олицетворяет всё наживное.

Не обошлось без политического подтекста, главную роль сыграла Лолита Милявская.

Творческий тандем поп-звезды и худрука театра Юрия Грымова, который 30 лет назад снял первый клип для дуэта Лолиты и Александра Цекало «Академия», реализовался на сцене театра.

Как прошла премьера? Смотрите в фоторепортаже NEWS.ru.

Герои «Женитьбы» Николая Гоголя Илья Фомич Кочкарёв и Иван Кузьмич Подколёсин Сергей Булкин/NEWS.ru Балтазар Балтазарович Жевакин, Никанор Иванович Анучкин и Иван Павлович Яичница Сергей Булкин/NEWS.ru Сваха есть в двух произведениях – «Женитьбе» Гоголя и «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, но в постановке это сводница Островского Акулина Гавриловна Красавина Сергей Булкин/NEWS.ru Лолита появляется в спектакле из горы мусора, которая по задумке режиссёра олицетворяет её приданое. Певица играет Агафью Тихоновну Купердягину Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Вторым произведением, вплетённым в постановку, стало «Предложение» Антона Чехова Сергей Булкин/NEWS.ru Иван Васильевич Ломов очень похож на президента Белоруссии Александра Лукашенко Сергей Булкин/NEWS.ru Главная сцена пьесы Чехова – спор героев о территории, которую каждый считает своей Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Бальзаминов из «Женитьбы Бальзаминова» Островского Сергей Булкин/NEWS.ru Какой выбор сделала главная героиня? Сергей Булкин/NEWS.ru Финал хотя и однозначный, но остаётся открытым для зрителя Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru