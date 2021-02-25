Лолита на театральной сцене: в Москве состоялась премьера «Женитьбы»

В Москве состоялась премьера спектакля «Женитьба». Театр «Модерн» синтезировал в одной постановке сразу три истории великих русских писателей — Николая Гоголя, Антона Чехова и Александра Островского.
Острую сатиру «Женитьбы», «Предложения» и «Женитьбы Бальзаминова» перенесли в современность, а на сцене мусор олицетворяет всё наживное.
Не обошлось без политического подтекста, главную роль сыграла Лолита Милявская.
Творческий тандем поп-звезды и худрука театра Юрия Грымова, который 30 лет назад снял первый клип для дуэта Лолиты и Александра Цекало «Академия», реализовался на сцене театра.
Как прошла премьера? Смотрите в фоторепортаже NEWS.ru.
Герои «Женитьбы» Николая Гоголя Илья Фомич Кочкарёв и Иван Кузьмич Подколёсин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Балтазар Балтазарович Жевакин, Никанор Иванович Анучкин и Иван Павлович Яичница
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сваха есть в двух произведениях – «Женитьбе» Гоголя и «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, но в постановке это сводница Островского Акулина Гавриловна Красавина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Лолита появляется в спектакле из горы мусора, которая по задумке режиссёра олицетворяет её приданое. Певица играет Агафью Тихоновну Купердягину
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вторым произведением, вплетённым в постановку, стало «Предложение» Антона Чехова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Иван Васильевич Ломов очень похож на президента Белоруссии Александра Лукашенко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Главная сцена пьесы Чехова – спор героев о территории, которую каждый считает своей
Сергей Булкин/NEWS.ru
Михаил Бальзаминов из «Женитьбы Бальзаминова» Островского
Сергей Булкин/NEWS.ru
Какой выбор сделала главная героиня?
Сергей Булкин/NEWS.ru
Финал хотя и однозначный, но остаётся открытым для зрителя
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru