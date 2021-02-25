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Лолита на театральной сцене: в Москве состоялась премьера «Женитьбы»

19:15, 25 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве состоялась премьера спектакля «Женитьба». Театр «Модерн» синтезировал в одной постановке сразу три истории великих русских писателей — Николая Гоголя, Антона Чехова и Александра Островского.

Острую сатиру «Женитьбы», «Предложения» и «Женитьбы Бальзаминова» перенесли в современность, а на сцене мусор олицетворяет всё наживное.

Не обошлось без политического подтекста, главную роль сыграла Лолита Милявская.

Творческий тандем поп-звезды и худрука театра Юрия Грымова, который 30 лет назад снял первый клип для дуэта Лолиты и Александра Цекало «Академия», реализовался на сцене театра. 

Как прошла премьера? Смотрите в фоторепортаже NEWS.ru.

Герои «Женитьбы» Николая Гоголя Илья Фомич Кочкарёв и Иван Кузьмич Подколёсин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Балтазар Балтазарович Жевакин, Никанор Иванович Анучкин и Иван Павлович Яичница

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сваха есть в двух произведениях – «Женитьбе» Гоголя и «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, но в постановке это сводница Островского Акулина Гавриловна Красавина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Лолита появляется в спектакле из горы мусора, которая по задумке режиссёра олицетворяет её приданое. Певица играет Агафью Тихоновну Купердягину

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторым произведением, вплетённым в постановку, стало «Предложение» Антона Чехова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Васильевич Ломов очень похож на президента Белоруссии Александра Лукашенко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Главная сцена пьесы Чехова – спор героев о территории, которую каждый считает своей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Бальзаминов из «Женитьбы Бальзаминова» Островского

Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой выбор сделала главная героиня?

Сергей Булкин/NEWS.ru

Финал хотя и однозначный, но остаётся открытым для зрителя

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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