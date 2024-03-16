«Лицо театра»: Васильев рассказал, как перед Ширвиндом «открывалось все» Васильев: Ширвиндт был лицом театра, перед которым открывались все двери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Васильев

Народный артист России Александр Ширвиндт был человеком, который помогал всем, кто обращался к нему за поддержкой, рассказал актер театра и кино Юрий Васильев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, перед бывшим художественным руководителем Театра сатиры открывались все двери. Артист признался, что смерть его коллеги и друга принесла ему опустошение.

Полное опустошение, как будто из меня вытащили все. Мы были в разных ситуациях, дружили домами, близко общались. <...> Имя Ширвиндт — это лицо театра. К нему обращались, когда что-то надо было устроить, [кого-то устроить] в больницу... Все приходили к нему. И он звонил <...> брал трубку [и говорил]: «Здравствуйте, это некто Ширвиндт». И открывалось все, — поделился он.

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров заявил, что смерть Александра Ширвиндта стала «настоящей бедой». Он отметил, что в учреждении готовились к празднованию юбилея актера. В июле ему должно было исполниться 90 лет.

О смерти Ширвиндта стало известно вечером 15 марта. Он скончался в больнице на 90-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.