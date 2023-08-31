Лазарев в последний раз выступит в спектакле «Женитьба Фигаро» Певец Лазарев в последний раз выступит в спектакле «Женитьба Фигаро»

Фото: Павел Смертин/ТАСС

Актер Сергей Лазарев (Фигаро)

В Москве на сцене Театра Российской Армии 11 и 12 сентября пройдет спектакль «Женитьба Фигаро» Театра имени А. С. Пушкина. Российский певец Сергей Лазарев в последний раз появится на сцене в рамках данной постановки. Он исполнял главную роль с 2014 года.

Вообще принято считать, что это комедийная роль, но мой персонаж довольно сложен, в нем так много замешано. Он не просто весельчак, а уверенный взрослый человек, побитый жизнью, ставший с годами очень быстрым на реакцию, ловким, эрудированным, находчивым. Вообще-то, роль Фигаро достается не каждому, — говорил о своей роли Лазарев.

Постановка Евгения Писарева представляет собой классическую комедию положений. Главный герой Фигаро терпит неудачу во всех своих общественных и творческих начинаниях. Чтобы выкрутиться на суде, ему предстоит плести сложные интриги, но при этом не потерять веру в любовь и в самого себя. Спектакль вернется на сцену Пушкинского театра, но уже с новым актером в главной роли.

Московский театр имени А. С. Пушкина открыл сезон 26 августа на Вахтанговской сцене. 74-й сезон начался с пьесы «Заповедник», которая окунула зрителей во времена СССР. Спектакль поставлен по автобиографической повести Сергея Довлатова, образ которого воссоздает на сцене актер Владимир Жеребцов.