Кустурица, мюзикл и «Му-Му»: Апексимова раскрыла планы Театра на Таганке Директор Театра на Таганке Апексимова анонсировала шесть премьер в новом сезоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Апексимова

2 августа Театр на Таганке открыл предъюбилейный 59-й сезон и объявил о выпуске шести премьер, в числе которых — спектакль по фильму Эмира Кустурицы, постановка «Му-Му» и новый мюзикл Алексея Франдетти. За 20 минут директор театра Ирина Апексимова рассказала о планах на будущий сезон и представила труппе новых артистов, передаёт журналист NEWS.ru.

Позавчера я говорила, что сезон закрыт, а сегодня мы открываем наш 59-й сезон одной из самых резонансных и громких премьер прошлого года «Дон Кихот. Санчо Панса. Русский дневник» и сотым спектаклем «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», — сказала Апексимова на сборе труппы.

Уже в октябре зрители увидят первую премьеру — спектакль «Конармия» Исаака Бабеля в постановке режиссёра Дениса Азарова.Также в новом сезоне запланированы показы новых спектаклей «104 страницы про любовь» по пьесе Эдварда Радзинского (режиссёр Виктория Печерникова), «Чёрная кошка, белый кот» по фильму Эмира Кустурицы (постановку представит главный режиссёр театра Юрий Муравицкий) и «Горячее сердце» Дамира Салимзянова.

Алексей Франдетти, назначенный главным режиссёром театра «Ленком имени Марка Захарова», выполнит договорённости с Таганкой и выпустит новый мюзикл «Любовь 5728». А ближе к концу сезона зрителей ждёт спектакль «Му-Му» режиссёра Нарине Григорян в коллаборации с Международным театральным фестивалем им. А.П. Чехова.

Кроме того, с августа в Театре на Таганке возобновляется проект «Репетиции», в рамках которого зрители наблюдают за всеми этапами создания спектакля молодыми режиссёрами. Наиболее успешные постановки войдут в репертуар театра.

В связи с расширением Театра на Таганке (10 марта Департамент культуры Москвы объявил о присоединения театра «АпАРТе» к Театру на Таганке. — NEWS.ru.) главный режиссёр Юрий Муравицкий объявил о создании нового проекта «Ликбез». Он будет базироваться в бывшем театре «АпАРТе», или Сцене на Факельном.

Мы будем продолжать проект «Портреты» и «Ликбез». Они посвящены тому, что было в театре XX века, тому, как произошла Таганка. Это знакомство с молодыми режиссёрами и попытка новыми ключами открыть драматургию XX века. Там будут киноспекакли, моноспектакли, тренинги, — объяснил Муравицкий.

Коллективу театра также представили двух новых артистов труппы: Сергея Кирпичёнка и Дарью Балабанову.

Ранее NEWS.ru рассказал о последней премьере завершившегося сезона в театре «Сатирикон». Ею стала одна из самых известных пьес Александра Островского «Гроза». Режиссёр спектакля Константин Райкин отбросил классическую интерпретацию известной истории ради новой формы, получившей название «трагический балаган». На протяжении трёх часов 25 молодых учеников Райкина проживают муки свободы и несвободы в жёстком каркасе балетных станков и притягательной нирваны живой музыки. Роль Катерины Кабановой исполнила внучка народного артиста РСФСР Валерия Золотухина Мария, для нее этот образ стал дебютом в «Сатириконе».