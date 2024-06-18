Критик раскрыла, почему в театрах мало спектаклей по современным пьесам Критик Галахова: интересы театра и издательства должны совпадать для спектакля

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В крупных театрах почти не ставят спектакли по современным пьесам, потому что для этого должны совпадать интересы издательства и запросы театра, рассказала в беседе с НСН театральный критик Ольга Галахова. По ее словам, обычно современные произведения ставят редко и в малых формах.

Издательство хочет рекламировать своих авторов, но насколько это пересечется с театром и со зрителем — большой вопрос. Это скорее просто маркетинг. С одной стороны, почему бы и нет, почему бы театру не попробовать современную прозу, не открыть новые имена? Тут должны совпасть запрос общества, театра и интересы издательства, — объяснила эксперт.

Критик отметила, что в отсутствии современных произведений на сцене нет ничего хорошего. Из-за этого зритель не может проанализировать себя и свое место в нынешнем мире и историческом контексте. Галахова добавила, что на 60-е годы пришелся расцвет советского театра и именно тогда была целая плеяда драматургов.

Театр 60-х годов немыслим без современной пьесы, потому что он осмыслял своих современников в новых исторических обстоятельствах, — заключила театральный критик.

Ранее стало известно, что новым директором «Современника» стал Владимир Машков. Кроме того, художественным руководителем Московского академического театра сатиры был назначен Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов. Помимо этого, властями Москвы было принято решение о присоединении сцены на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда к Московскому еврейскому театру «Шалом».