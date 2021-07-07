Кремль получил письмо Дорониной о МХАТе

Советник президента России по культуре Владимир Толстой заявил, что в Кремле получили письмо Татьяны Дорониной о смене руководства МХАТа. В настоящий момент обращение перенаправлено в Министерство культуры, передаёт РИА Новости.

Письмо к нам пришло, но занимается этим Министерство культуры, учредитель, только он принимает решения, в том числе и кадровые, — пояснил Толстой.

Он заверил, что нет оснований сомневаться в подлинности письма, так как у Дорониной действительно есть основания как-то переживать за то, что происходит в театре, которому она отдала столько лет своей жизни. Советник Владимира Путина добавил , что оно написано от руки.

Напомним, что несколько дней назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не получали письма народной артистки. Он признался, что знает о нём из СМИ, однако считает, что это забота Минкультуры, а не президента.

Как сообщалось ранее, президент МХАТа имени Горького народная артистка СССР Татьяна Доронина написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину. В нём она просит уволить действующего художественного руководителя театра.

МХАТ, в свою очередь, уже прокомментировал письмо. По словам пресс-секретаря театра Виктории Мусиной-Пушкиной, в театре не видели и не знают, было ли на самом деле направлено такое послание президенту. Возможно, письмо могло быть написано специально и с целью распространения в СМИ. В противном случае, уверена пресс-секретарь учреждения, Доронина сама приехала бы в театр. Более того, по словам пресс-секретаря МХАТа, народная артистка давно не появляется во МХАТе и не видела ни одной премьеры.