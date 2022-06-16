«КП»: Хаматова заработала в России 17,3 млн рублей за госсчёт

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова, хвалившаяся своей финансовой независимостью от российского бюджета, на самом деле заработала в стране 17,3 млн рублей. Об этом сообщает KP.RU, ссылаясь на имеющиеся в открытом доступе материалы госзакупок. При этом издание предупреждает, что представленные договоры — не все, так как за артистов могут подписывать контракты их агенты.

Свои миллионы Хаматова заработала в Театре Наций. Ей доставались роли в самых популярных спектаклях — «Рассказы Шукшина», «Горбачёв», «Мастер и Маргарита». Только за роль Раисы Максимовны в спектакле «Горбачёв» актриса получала по 172 тыс. рублей за каждый выход.

Последние государственные деньги поливающая грязью страну Хаматова получила 9 февраля 2022 года. Ей заплатили 360 тысяч рублей за чтение отрывков из произведений Пастернака и Цветаевой на фестивале Скрябина. Многим в России, добавляет издание, такие деньги и не снились.

Ранее российский певец Олег Газманов раскритиковал актрису Чулпан Хаматову за её слова о России после переезда в Латвию. Артист назвал «тявканьем» и изменой родине попытки «нагадить» своей стране, чтобы получить какое-то положение от принимающей стороны. Музыкант при этом отметил, что Хаматовой стоило бы молча уехать.