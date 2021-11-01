«Команда Боякова уходит»: уволены пресс-секретарь и экс-директор МХАТа

Артисты МХАТа им. Горького рассказали NEWS.ru о первых увольнениях после назначения Владимира Кехмана директором театра. По словам актёров Дмитрия Корепина и Лидии Матасовой, должностей лишились пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина и бывший врио директора театра Олег Михайлов. Художественный руководитель Эдуард Бояков пока сохраняет свой пост. Ожидается, что завтра, 2 ноября, на объявленном Кехманом общем сборе труппы, куда приглашены все работники театра, могут прозвучать объявления о новых кадровых решениях директора.

Пресс-секретарь Мусина-Пушкина уволилась по собственному желанию. Также уволен Михайлов, который был врио директора, — сообщил актёр театра Дмитрий Корепин.

Эту информацию в беседе с NEWS.ru подтвердила актриса МХАТа Лидия Матасова. Точные причины увольнений пресс-секретаря и врио директора неизвестны. Виктория Мусина-Пушкина и Олег Михайлов не ответили на телефонные звонки журналиста NEWS.ru.

Дмитрий Корепин и Лидия Матасова отметили, что уволенные сотрудники считались в коллективе «людьми из команды Боякова», которая была назначена министерством культуры во МХАТ после скандального перевода Татьяны Дорониной на должность президента театра.

Мусина-Пушкина и Михайлов считались людьми Боякова, они были одной командой. Очевидно, что с приходом Владимира Кехмана — независимого директора, в отличие от предыдущего, который действовал в интересах Боякова, МХАТ ждут большие перемены. Мы надеемся, что эти перемены наконец будут к лучшему, — подчеркнул Корепин.

Актёр добавил, что завтра, 2 ноября, в театре состоится сбор труппы, куда впервые за долгое время приглашены все артисты МХАТа. После прихода Эдуарда Боякова на такие собрания допускались, по словам Корепина, только лояльные руководству сотрудники. Труппа МХАТа ожидает, что Владимир Кехман может объявить о важных кадровых перестановках и не исключают увольнения Эдуарда Боякова — по уставу театра, директор имеет соответствующие полномочия.

Ранее новый руководитель МХАТа им. Горького Владимир Кехман принял решение о переносе показа спектакля «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой, приглашённой в театр нынешним худруком Эдуардом Бояковым, со 2 ноября на неопределённый срок. Официальной причиной стали низкие продажи билетов. По неофициальной информации, МХАТ в ближайшее время может объявить об отказе от сотрудничества с одиозной певицей, чьё появление на сцене театра было принято его президентом Татьяной Дорониной в штыки.