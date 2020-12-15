Коллеги оценили мужество Остроумовой, сумевшей достойно проститься с Гафтом

https://static.news.ru/photo/5303e822-3f3b-11eb-b27e-fa163e074e61_660.jpg Ольга Остроумова и Валентин Гафт (в центре) Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/Global Look Press

Вдова Валентина Гафта Ольга Остроумова произнесла на похоронах мужа трогательную и впечатлившую всех речь. Актёра похоронили 15 декабря, прощание состоялось в театре «Современник», где Гафт прослужил более полувека.

Ольга Остроумова несколько часов провела у гроба покойного мужа, поразив коллег своим мужеством. А после актриса произнесла достойную речь, в которой сказала, что ей выпала честь жить с таким человеком, для которого она старалась быть «защитницей, товарищем, другом».

От любви зрительской до ненависти один шаг. Я верю, что ни одно слово какого-то дурака не приведет вас к этому шагу. С вами этого не случится никогда. Спасибо тем, кто с нами в эти дни, — сказала вдова Гафта.

Фрагмент выступления Остроумовой показали в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале , где коллеги вспоминали Гафта. Актриса Мария Аниканова прониклась мужеством вдовы актёра, которая сумела показать высший класс актёрского мастерства и суметь высказать публике главные мысли.

Коллегу поддержала и партнёрша Гафта по любимой зрителем новогодней комедии «Чародеи» Александра Яковлева, исполнившая в киномюзикле главную роль.

Актёрская деятельность в том и заключается, чтобы не притворяться, а суметь через образ разговаривать со зрителем, донести до него главные мысли, — пришли к выводу коллеги Остроумовой.

Сам Гафт не раз с восторгом отзывался о красавице-жене, с которой прожил не один десяток лет. Он говорил, что мужчину «делает» женщина и судя по тому, какая спутница с тобой рядом, можно сказать, какой на самом деле есть ты, был уверен актёр.

Многие коллеги по «Современнику» уверены, что именно Ольга Остроумова «подарила» своему супругу ещё несколько лет жизни. Она была дл него «локомтивом», вспоминают актёры, и, несмотря на свой хрупкий и нежный вид, имела сильную волю, стальной характер и не давала Гафту опустить руки и смириться с болезнью. Ей он посвящал свои стихи, жена стала для него главным человеком после смерти единственной и любимой дочери, она же смогла помирить его с внебрачным сыном, которого не признавал актёр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проститься с Валентином Гафтом пришли многие друзья и коллеги. На их лицах заметны скорбь и растерянность. Казалось, что Гафт не уйдёт, не покинет Москву, как когда-то сыгранный им Воланд.