Коллеги Логинова по театру прокомментировали смерть актёра

https://static.news.ru/photo/5628516a-0114-11eb-a729-fa163e074e61_660.jpg Никита Логинов Фото: www.facebook.com/okolotheatre

Коллеги Никиты Логинова по театру «Около дома Станиславского» прокомментировали его смерть как «абсолютную неожиданность». У артиста случился сердечный приступ на пороге родного театра.

По стечению обстоятельств именно в этот день, 27 сентября, Логинов должен был играть в премьере «Ревизор». Никто из коллег руководителя художественно-постановочной части даже не мог предположить, что у Логинова проблемы со здоровьем.

Свои соболезнования актёры выразили на странице театра в Facebook. Коллеги Логинова поделились, что актёр был «замечательным товарищем» для всех и талантлив на сцене. Он посвятил театру почти 40 лет своей жизни.

В небольшом театре у каждого своё место, потому уход Никиты оставляет зияющую пустоту, тем большую, что это явилось абсолютной неожиданностью, — говорится в соболезновании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Никита Логинов скончался на 57-м году жизни в Москве. Артисту, известному по фильмам «Антикиллер» и «ДМБ», стало плохо на выходе из театра «Около дома Станиславского».