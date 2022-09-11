Киркоров признался в желании сыграть на сцене театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров признался в том, что мечтает выступить на сцене Театра Наций в Москве. На своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) он написал, что постоянно посещает этот театр в качестве зрителя и каждый раз испытывает чувство восторга от происходящего.

По праву мог бы получить номинацию «почетный зритель». Я часто хожу в свой любимый Театр Наций. <...> И в планах моих ещё много новых постановок и, конечно же, мечта выступить в этом театре, выйти на сцену этого театра не только как певец, но и сыграть драматически-музыкальную роль, — поделился Киркоров.

Он признался, что был удивлен, когда увидел на сцене Театра Наций потрясающие мюзиклы под живой оркестр. При этом певец заявил, что у него и самого есть идея подобного номера, которая зрела в его голове 25 лет. В ближайшее время он пообещал анонсировать ее.

Ранее худрук Театра Наций Евгений Миронов рассказал, что будет со спектаклем «Горбачев», в котором играла уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова. По его словам, с учетом ситуации в стране репертуар пришлось корректировать, тем более что некоторые актеры уехали из России. Сейчас руководство театра ищет новых актеров, в том числе и на замену Хаматовой.