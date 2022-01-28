«Как на базаре»: между Меньшиковым и Долиным вспыхнул денежный скандал

Художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков закрыл спектакль «Двенадцатая ночь, или Всё что угодно» по пьесе Уильяма Шекспира. Его премьера должна была состояться в феврале. Перед этим Меньшиков отстранил от работы режиссёра постановки Олега Долина, обвинившего худрука в краже его идеи. Подробности очередного скандала в коллективе под руководством Олега Меньшикова, который сами участники превратили в публичную перепалку в соцсетях, выяснил NEWS.ru.

«Бандитский захват» и «ни рубля» за работу

Новый скандал в театре Ермоловой вспыхнул после публикации режиссёром Олегом Долиным открытого письма, адресованного Олегу Меньшикову. Долин рассказал, что ставил спектакль «Двенадцатая ночь, или Всё что угодно» по пьесе Уильяма Шекспира в театре имени Марии Ермоловой по личному приглашению Меньшикова. Главные роли репетировали Александр Петров, Антон Лапенко, Александра Бортич, Стася Милославская и сам Олег Меньшиков.

По версии Олега Долина, после почти пяти месяцев работы над спектаклем, буквально за несколько дней до премьеры худрук отстранил его от работы над постановкой без объяснения причин, прислав СМС-сообщение о том, что спектакль будет выпущен Меньшиковым без режиссёра «со своей командой».

Я был обескуражен, когда получил от Вас смс-сообщение, из которого узнал, что Вы отстраняете меня от работы и планируете выпускать мой спектакль «со своей командой». Выбранный Вами способ сообщить мне о принятом решении (напомню, это смс-сообщение) — отдельное недоумение. По крайней мере, я с таким столкнулся впервые, — написал в Facebook режиссёр.

Олег Долин dolinoleg/instagram.com

Олег Долин назвал ситуацию «бандитским захватом» спектакля и выразил сомнение в том, что незначительные, по его словам, творческие разногласия являются поводом указать режиссёру на дверь и выпускать спектакль самому. Долин задался вопросом, почему Меньшиков, участвовавший в репетициях как исполнитель главной роли, не озвучил свои претензии раньше и не вышел из спектакля как актёр. Кроме того, режиссёр упрекнул театр в том, что тот «не заплатил ни рубля» за его работу.

Что ответил Меньшиков на обвинение в краже спектакля

Олег Меньшиков ответил Олегу Долину, опубликовав видеообращение к нему на канале театра Ермоловой на YouTube. Худрук обвинил режиссёра в некомпетентности и убытках из-за переноса премьеры спектакля, якобы понесённых театром по вине Олега Долина, на сумму «примерно 32 миллиона рублей».

Спектакль по всем творческим составляющим не может быть показан зрителю. Ты обвинил театр — меня — в краже твоего спектакля. Поверь, если бы я захотел что-то украсть, я бы украл что-нибудь поталантливее. Мы сейчас просто спасаем ситуацию, в которую ты поставил театр, — заявил Олег Меньшиков.

Свой «открытый ответ», как назвал Меньшиков видео, худрук завершил заявлением о том, что отныне Олег Долин является для него «нерукопожатным». Интересно, что Олег Долин обращается к своему оппоненту на «вы», а Олег Меньшиков — на «ты».

Выльются ли взаимные обвинения в нарушении пунктов договора в судебное разбирательство, пока неизвестно. Сам спектакль уже пал жертвой конфликта режиссёра и худрука: 28 января, за несколько дней до премьеры, театр Ермоловой официально объявил о закрытии постановки. Между тем руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис заявил NEWS.ru, что в разразившемся театральном скандале виноваты оба участника.

«Люди с регалиями ведут себя как в детском саду»

По мнению Дениса Кириса, подобные противоречия нужно решать в правовом поле, а не в публичном, поскольку «зрители имеют право быть избавленными от подробностей внутренней кухни». Руководитель актёрского профсоюза подчеркнул, что инцидент произошёл «не в непонятном месте, а в государственном учреждении — театре». И по обычной практике перед началом работы над спектаклем между дирекцией театра и приглашённым режиссёром составляется договор.

Если Олег Долин считает, что театр нарушил его права, он должен обратиться не в соцсети, а в суд или трудовую инспекцию, — пояснил Денис Кирис.

Аналогично, считает он, должен был вести себя и Олег Меньшиков. Шоу в соцсетях, устроенное оппонентами вместо цивилизованного способа решения конфликта, Денис Кирис назвал «эмоциональным детским садом».

Какой-то эмоциональный детский сад. Или как на базаре. Студенты могут так полемизировать, но не люди с регалиями и именами. А ведь решение простое. Берёте и читаете договор (между режиссёром и театром. — NEWS.ru). При необходимости приглашаете юристов. Даже выпускник юридического факультета, изучив договор, разъяснит вам, какая из сторон неправа, и даст рекомендации по разрешению вашего конфликта, — добавил руководитель профсоюза актёров.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Денис Кирис привёл в пример то, как в своё время решали творческие споры заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин (1952–2020) и народный артист СССР Евгений Леонов (1926–1994) на репетициях спектакля «Тиль Уленшпигель» в театре «Ленком».

Витя (Виктор Проскурин. — NEWS.ru) рассказывал, что они с Леоновым на репетициях чуть ли не с кулаками друг на друга бросались. Но ни одному, ни второму и в голову не пришло сделать свои ссоры достоянием общественности, — отметил Денис Кирис.

По его словам, «через два-три часа после репетиций Леонов сам звонил Проскурину, предлагал посидеть чаю попить. Они встречались, беседовали на нейтральные темы, а на следующий день на репетициях снова ругались до искр».

Денис Кирис также усомнился в словах Олега Долина о полном отсутствии оплаты его работы за пять месяцев. Руководитель профсоюза заявил, что «такого просто не может быть».

Я совершенно точно знаю, что режиссёр-постановщик не будет ничего делать (не приступит к репетициям. — NEWS.ru), пока не получит хотя бы 25–30% от гонорара в качестве предоплаты. И гонорары, надо сказать, далеко не маленькие. У режиссёров-постановщиков с именем (а Долин именно такой) они могут начинаться от цифры с шестью нулями, — рассказал Денис Кирис.

Он подчеркнул, что постановщик, как правило, получает ещё и определённый процент от кассовых сборов за каждый спектакль, что также прописывается в договоре. Руководитель профсоюза призвал Олега Долина, Олега Меньшикова и их коллег, у которых могут возникнуть аналогичные разногласия, «отключить личные амбиции, быть мудрее» и больше не выносить споры, касающиеся производства спектаклей, на публику. Скандалы, по мнению Кириса, не красят ни одну из сторон.