Исакова в бархате получила «Хрустальную Турандот»: кадры с церемонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктория Исакова на XXXIII церемонии награждения Первой театральной премией «Хрустальная Турандот»

На территории музея-заповедника «Архангельское» прошла XXXIII церемония вручения премии «Хрустальная Турандот». В этом году ее лауреатами стали актриса Виктория Исакова, режиссер Владимир Иванов, художник Владимир Арефьев и другие.

10 июня, в день вручения премии шел дождь, поэтому гости торопились спрятаться под тентом. Журналистов интересовала тема кадровых перестановок: трех руководителей, которые уже возглавляют крупные театры, — Владимира Машкова, Евгения Герасимова и Константина Богомолова назначили руководить «Табакеркой», Театром сатиры и Театром Романа Виктюка соответственно. Режиссер театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев заявил, что прогнозировать будущее этих театров и последствий назначений невозможно.

«Бывает, что в одном месте у человека что-то получается, а приходит он в другое — и не получается. И не человек виноват, не место виновато. Что-то еще должно сойтись. Все люди достойные, которых назначили. Другое дело, получится ли у них, сложится ли с труппой... Каждая труппа, каждый коллектив — это своя атмосфера, свои традиции. Так что посмотрим», — сказал Писарев.

Актриса Дарья Повереннова признала, что в России существует дефицит театральных кадров, которые могли бы занимать руководящие должности.

«Это (новые назначения. — NEWS.ru) говорит о том, что скамейка запасных художественных руководителей, главных режиссеров, она, по-моему, практически пустая и все крутые режиссеры практически разобраны. Хотя, на мой взгляд, есть фамилии, которые достойны быть худруками, но пока они еще не замечены начальством. Но надеюсь, будут замечены», — отметила актриса в беседе с NEWS.ru.

Директор театра Вахтангова Кирилл Крок в разговоре с журналистом NEWS.ru жестко высказался об уехавших артистах.

«Вы знаете, не так много уехало артистов. Перестаньте тиражировать эту неумную мысль. Если посмотреть в процентном соотношении, уехали несколько негодяев, а из них мы делаем „сколько уехало“. На театральном мире это вообще никак не отразилось. Уехали и пускай живут там», — считает Крок.

Церемонию вручения премий вели артист Московского театра оперетты Александр Бабик и актриса Елизавета Арзамасова. Звезда «Папиных дочек» находится на последних месяцах беременности, она ждет ребенка от фигуриста Ильи Авербуха. Практически всю премию Арзамасова, которая предстала в образе принцессы Турандот, сидела в кресле. К сожалению, основатель премии, режиссер и продюсер Борис Беленький не смог прийти, он находится в больнице, и ему пожелали скорейшего выздоровления.

В этом году появилась новая номинация — «Мастер». Ее получил педагог Щукинского театрального института Владимир Иванов. Ученица из его первого выпуска Мария Аронова вручила ему награду. На церемонии актриса прочитала стих, посвященный «моему учителю».

Премия за лучшую сценографию досталась художнику Владимиру Арефьеву за оформление спектакля «Лес» в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Кинорежиссер Алла Сурикова отметила, что поэту Александру Пушкину его оформление понравилось бы.

Статуэтку за «Лучшую женскую роль» вручили актрисе Виктории Исаковой за образ, созданный в спектакле «Космос» на сцене Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. Звезда сериала «Эпидемия» призналась в любви к театру и заявила, что она — «театральный человек».

Обладателем премии в номинации «Лучшая режиссерская работа» стал Владислав Наставшев. Его наградили за постановку «Повесть о Сонечке» на стихи Марины Цветаевой в театре Вахтангова. Лучшим спектаклем признан «Космос» Игоря Теплова в театре имени Пушкина. Награду ему вручил Кирилл Крок.

Больше всего аплодисментов прозвучало в адрес народного артиста РСФСР Герарда Васильева. Он получил награду «За честь, достоинство и служение театру», солистом Московского театра оперетты он служит 56 лет.

На вечере выступили певицы Аглая Шиловская, Нина Шацкая и Мариам Мерабова. Церемония завершилась песней «Ветер перемен».

Самые интересные кадры с церемонии вручения премии «Хрустальная Турандот» — в галерее NEWS.ru.