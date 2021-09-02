«Идеального мужа» и «Карамазовых» Богомолова убрали из репертуара МХТ

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Художественный руководитель театра МХАТ им. Горького Эдуард Бояков назвал дату возвращения спектакля «Чудесный грузин» с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой на сцену МХАТа. Подробности он сообщил на сборе труппы, передаёт ФАН.

Я очень доволен этим спектаклем, я его считаю нашей потенциальной удачей. Но нам надо его дотянуть. В ноябре мы сыграем его в том виде, в котором он должен быть, —...