«Идеального мужа» и «Карамазовых» Богомолова убрали из репертуара МХТ
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:10, 02 сентября 2021
Фото: mxat.ru
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Руководство Московского художественного театра имени Чехова приняло решение убрать из репертуара спектакли Константина Богомолова — «Идеальный муж» и «Карамазовы». Об этом стало известно из публикации самого режиссёра в Facebook.
«Идеальный муж» по решению руководства МХТ будет сыгран 8 и 13 сентября последний раз. «Карамазовы» вроде в ноябре ещё будет один раз. На этом всё. Я уверен, что многие из вас захотят попрощаться с этими спектаклями, — рассказал Богомолов.
Представители театра объяснили своё решение «сезонным обновлением репертуара» в беседе с изданием «Подъём».
Все спектакли Константина Юрьевича не убираются, там остаётся три спектакля. Абсолютно ни с чем не связано. Стандартная процедура, естественный процесс для любого театра — обновление репертуара, — заявили в МХТ имени Чехова.
Ранее драматург Юрий Поляков крайне негативно оценил решение Константина Богомолова пригласить на роль Раневской из «Вишнёвого сада» актёра-трансгендера.