Худруком Театра Виктюка назначен режиссёр Денис Азаров

https://static.news.ru/photo/c99f74ee-3f93-11eb-887d-fa163e074e61_660.jpg Денис Азаров Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Режиссёр Денис Азаров назначен художественным руководителем Театра Романа Виктюка. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Только что глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил нам нового художественного руководителя. Им стал Денис Азаров, — сказала пресс-атташе.

Как отметил директор театра Валерий Райков, Азаров — молодой, энергичный, перспективный режиссёр с интересными идеями и мыслями о том, как продуктивно и последовательно развивать театр.

По словам нового худрука, он понимает всю ответственность, которая возложена на него.

Прийти в авторский театр, созданный яркой, уникальной личностью, и не растерять накопленное, а приумножить его — моя главная задача на ближайшее время, — сказал Азаров.

Он также выразил надежду, что у него всё должно получиться.

Театральному режиссёру Денису Азарову — 34 года. Он является основателем оперной студии при Академии хорового искусства им. В. Попова, ставил спектакли в Камерном музыкальном театре им. Б. Покровского, преподавал в Большом театре, сотрудничал с театром «Гоголь-центр» и Театром им. Ермоловой, лауреат премии «Поддержки театральных инициатив» Театра наций, стипендиат Министерства культуры РФ, сообщается на сайте мэра Москвы.

Как писал NEWS.ru, Роман Виктюк скончался 17 ноября в Московском госпитале ветеранов войн от тромбоэмболии. Народному артисту РФ было 84 года. 20 ноября с режиссёром попрощались в Москве, в его театре. На церемонию из родственников артиста приехала только племянница. Похоронили режиссёра в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове.