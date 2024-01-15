Худрука Малого театра Соломина проводили пятиминутными аплодисментами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания с художественным руководителем Государственного академического Малого театра Юрием Соломиным завершилась, сообщает ТАСС. По его данным, актера проводили в последний путь аплодисментами, они длились около пяти минут. Отмечается, что траурную церемонию посетили несколько сотен человек, в том числе известные деятели искусства и государственные чиновники.

Гроб с телом народного артиста СССР был установлен на сцене Малого театра, в зале играла негромкая музыка. В ходе церемонии несколько гостей выступили с речами в память о Соломине. Коллеги, политически и художественные деятели вспоминали актера добрыми словами и характеризовали его как «актера от Бога», хорошего организатора и хранителя традиций русского театра. Отмечается, что Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругой по желанию самого актера.

Одним из гостей, посетивших траурную церемонию, стал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, ведомство поддержит родственников народного артиста СССР после его смерти. Он также подчеркнул, что уход Соломина стал тяжелой и невосполнимой утратой. Отмечается, что за свою карьеру Соломин сыграл несколько ролей правоохранителей, например роль майора Сергея Головко в фильме «Инспектор уголовного розыска».