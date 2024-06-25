Художники-постановщики РАМТ рассказали, за что получили «Золотую маску» Архипов: пространство сцены должно говорить, даже если молчит актер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лилия Баишева и Виктор Архипов

Лучшими художниками-постановщиками на церемонии вручения премии «Золотая маска» были признаны работники Российского академического молодежного театра (РАМТ) Станислав Бенедиктов, Виктор Архипов и Лилия Баишева. Их наградили за работу над постановкой «Леопольдштадт».

Виктор Архипов, который за годы работы поставил почти 220 спектаклей в России и за рубежом, заявил NEWS.ru, что эта «Золотая маска» получена в память главного художника театра Станислава Бенедиктова. По его словам, премия отметила высокую нагрузку, не только художественную, но и нравственную, которую необходимо нести зрителю в визуальном пространстве.

Даже если актер молчит, даже если не звучит ничего, само пространство, казалось бы ограниченное, на самом деле безгранично, — подчеркнул он.

Лиля Баишева заявила NEWS.ru, что спектакль рассказывает о семье, родине и судьбе народа. По ее словам, работать над ним было сложно, потому что Станислава Бенедиктова не стало почти сразу после начала работы.

Мы все делали с оглядкой на то, как бы сделал он сам, — пояснила она.

Ранее актриса Малого драматического театра — Театр Европы Елизавета Боярская рассказала, что премия «Золотая маска» является одной из важнейших в мире театра. По ее словам, именно о ней мечтает каждый артист или режиссер. Актриса подчеркнула, что «Золотая маска» — это знак качества и получение номинации в ней — всегда очень важный момент.