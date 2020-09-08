Художественным руководителем Театра им. Моссовета стал Евгений Марчелли

https://static.news.ru/photo/bb614b2a-f1c1-11ea-a9ad-fa163e074e61_660.jpg Евгений Марчелли Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Российский режиссёр Евгений Марчелли назначен художественным руководителем Московского академического театра им. Моссовета. Ранее театр на протяжении 30 лет возглавлял народный артист России Павел Хомский, который умер 6 сентября 2016 года в возрасте 91 года.

Нового главу театра представил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, сообщает ТАСС. Он отметил, что решение о назначении было согласованно с труппой театра.

Это решение поддержано не только сообществом вовне, но и имеет хорошую проработку внутри, — заявил Кибовский.

После смерти Павла Хомского театром им. Моссовета руководила директор учреждения Валентина Панфилова совместно с художественным советом труппы.

С февраля 2011 по июль 2019 года Марчелли трудился художественным руководителем Театра им. Фёдора Волкова в Ярославле.

Как писал NEWS.ru, 6 сентября прошла премьера нового фильма-спектакля Ивана Вырыпаева. Версию для сцены показали в театрально-культурном центре им. Всеволода Мейерхольда.