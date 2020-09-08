Художественным руководителем Театра им. Моссовета стал Евгений Марчелли

Российский режиссёр Евгений Марчелли назначен художественным руководителем Московского академического театра им. Моссовета. Ранее театр на протяжении 30 лет возглавлял народный артист России Павел Хомский, который умер 6 сентября 2016 года в возрасте 91 года.
Нового главу театра
Это решение поддержано не только сообществом вовне, но и имеет хорошую проработку внутри, — заявил Кибовский.
После смерти Павла Хомского театром им. Моссовета руководила директор учреждения Валентина Панфилова совместно с художественным советом труппы.
С февраля 2011 по июль 2019 года Марчелли трудился художественным руководителем Театра им. Фёдора Волкова в Ярославле.
Как писал NEWS.ru, 6 сентября прошла премьера нового фильма-спектакля Ивана Вырыпаева. Версию для сцены показали в театрально-культурном центре им. Всеволода Мейерхольда.
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