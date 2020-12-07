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Надежда Бабкина
Театр

COVID не помеха: Бабкина сыграла две свадьбы на сцене «Русской песни»

00:00, 08 декабря 2020 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Театральная Москва гремит премьерами, несмотря на коронавирус и все ограничения. Исключением не стал и театр Надежды Бабкиной «Русская песня». Спектакль «Горько» — это две «Свадьбы»: по пьесе Антона Чехова и рассказу Михаила Зощенко. В главных ролях сама артистка, Сергей Никоненко, Олеся Железняк, Андрей Кайков, Алексей Маклов и другие.

Соблюдение всех санитарных норм проверила лично Елена Малышева.

Как отгремела премьера с плясками и песнями, смотрите в фотогалерее NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ольга Прокофьева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поэтесса Лариса Рубальская

Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Кайков и Сергей Никоненко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Кайков и Олеся Железняк

Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Бабкина и Алексей Маклаков

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Рассказова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Малышева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Кайков и Надежда Бабкина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Замотаев и Алексей Маклаков

Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Олеся Железняк и Роман Самгин

Сергей Булкин/NEWS.ru

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