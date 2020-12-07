COVID не помеха: Бабкина сыграла две свадьбы на сцене «Русской песни»

Театральная Москва гремит премьерами, несмотря на коронавирус и все ограничения. Исключением не стал и театр Надежды Бабкиной «Русская песня». Спектакль «Горько» — это две «Свадьбы»: по пьесе Антона Чехова и рассказу Михаила Зощенко. В главных ролях сама артистка, Сергей Никоненко, Олеся Железняк, Андрей Кайков, Алексей Маклов и другие.