https://static.news.ru/photo/519ba1ee-eb69-11ea-a449-fa163e074e61_660.jpg Фото: gogolcenter/facebook.com

Московский театр «Гоголь-центр» проведёт трансляцию открытия сезона в режиме онлайн. Первым представлением будет бесплатная благотворительная акция «Концерт врачам», которая пройдёт 6 сентября.

Гостями мероприятия непосредственно в зале станут врачи, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей площадки. Шоу можно будет посмотреть на сайте театра, а также на страницах в Instagram и Facebook, и на YouTube-канале.

Они спасали наши жизни, иногда ценой своей. Сотни медиков погибли в этой войне, заразились в «красных» зонах. Но спасли жизни сотням тысяч пациентов. Мы хотим, чтобы врачи в этот вечер в «Гоголь-центре» хорошо отдохнули и получили удовольствие от встречи с любимыми артистами, — сказал художественный руководитель театра Кирилл Серебренников.

В августе «Гоголь-центр» открыл продажу билетов на спектакли нового сезона. В театре состоится премьера спектакля «Красный Крест», показы которого начнутся с 18 сентября, писал NEWS.ru.