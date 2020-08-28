Московский театр «Гоголь-центр» проведёт трансляцию открытия сезона в режиме онлайн. Первым представлением будет бесплатная благотворительная акция «Концерт врачам», которая пройдёт 6 сентября.
Гостями мероприятия непосредственно в зале станут врачи,
Они спасали наши жизни, иногда ценой своей. Сотни медиков погибли в этой войне, заразились в «красных» зонах. Но спасли жизни сотням тысяч пациентов. Мы хотим, чтобы врачи в этот вечер в «Гоголь-центре» хорошо отдохнули и получили удовольствие от встречи с любимыми артистами, — сказал художественный руководитель театра Кирилл Серебренников.
В августе «Гоголь-центр» открыл продажу билетов на спектакли нового сезона. В театре состоится премьера спектакля «Красный Крест», показы которого начнутся с 18 сентября, писал NEWS.ru.
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