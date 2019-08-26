https://static.news.ru/photo/be62c202-c898-11e9-9448-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Ярошевская Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяна Ярошевская покинет свою должность после 15 лет работы.

По данным пресс-службы городской администрации, окончательно решение об уходе с поста было принято после встречи с главой Екатеринбурга Александром Высокинским, передаёт РИА Новости .

До этого чиновница разместила на своей странице в Facebook сообщение, что она будет работать в МХАТ имени Горького в качестве исполнительного директора.

Ранее News.ru писал, что художественный руководитель кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев скончался в Санкт-Петербурге. Он умер на 69-м году жизни. О кончине мастера сообщил его сын Филипп.