Начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяна Ярошевская покинет свою должность после 15 лет работы.
По данным пресс-службы городской администрации, окончательно решение об уходе с поста было принято после встречи с главой Екатеринбурга Александром Высокинским, передаёт
До этого чиновница разместила на своей странице в Facebook сообщение, что она будет работать в МХАТ имени Горького в качестве исполнительного директора.
Ранее News.ru писал, что художественный руководитель кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев скончался в Санкт-Петербурге. Он умер на 69-м году жизни. О кончине мастера сообщил его сын Филипп.