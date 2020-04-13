ГИТИС и «Щука» запускают онлайн-курсы повышения квалификации для актёров

Российский институт театрального искусства и Театральный институт имени Бориса Щукина запустят бесплатные онлайн-курсы повышения квалификации для профессиональных актёров.
Занятия будут проходить дистанционно с помощью ресурсной базы Центра непрерывного образования, созданного в ГИТИС в рамках нацпроекта «Культура»,
Проект, запущенный по инициативе ректоров учебных заведений Григория Заславского и Евгения Князева, направлен на поддержку актёрского сообщества и создание условий для профессионального развития в период вынужденной приостановки деятельности учреждений культуры, — говорится в сообщении.
Слушатели могут выбрать три программы: актёрское мастерство, сценическое движение и сценическая речь.
Как писал NEWS.ru, государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина откроет второй сезон онлайн-марафона «Академия Пушкинского». Он начнётся 1 апреля.
Добавьте наши новости в избранные источники