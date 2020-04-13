ГИТИС и «Щука» запускают онлайн-курсы повышения квалификации для актёров

https://static.news.ru/photo/20915d38-7d9f-11ea-b47e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский институт театрального искусства и Театральный институт имени Бориса Щукина запустят бесплатные онлайн-курсы повышения квалификации для профессиональных актёров.

Занятия будут проходить дистанционно с помощью ресурсной базы Центра непрерывного образования, созданного в ГИТИС в рамках нацпроекта «Культура», передаёт ТАСС.

Проект, запущенный по инициативе ректоров учебных заведений Григория Заславского и Евгения Князева, направлен на поддержку актёрского сообщества и создание условий для профессионального развития в период вынужденной приостановки деятельности учреждений культуры, — говорится в сообщении.

Слушатели могут выбрать три программы: актёрское мастерство, сценическое движение и сценическая речь.

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