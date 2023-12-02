Гергиев возглавил Большой театр: реакция в РФ, что об этом пишут на Западе Bloomberg: Гергиев объединит две главные оперные и балетные труппы РФ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Валерий Гергиев

Народный артист России Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра в Москве. Он сменил Владимира Урина, который написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как на это отреагировали в России и на Западе?

Как в РФ отреагировали на назначение Гергиева

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко заявила NEWS.ru, что Гергиев является замечательным художественным руководителем, который ставит интересные премьеры и программы

«У Гергиева в Мариинском театре три сцены, на всех трех сценах очень успешные проекты. У него хорошие организаторские способности. С художественной точки зрения Гергиев — замечательный худрук. У него очень интересные премьеры и программы. С художественной частью все будет хорошо», — отметила она.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер обратил внимание, что Владимир Урин является высочайшим профессионалом. По его мнению, к перестановкам в Большом театре надо относиться философски, потому что рано или поздно заменят всех директоров.

«Для меня это убийственная новость. Он высочайший профессионал, мне, конечно, очень жалко, что мы потеряли такого специалиста. Я говорю с жалостью: мы потеряли моего друга, товарища, который на самом деле для меня является одним из серьезных руководителей, которые остались на плаву в Москве и в России», — подчеркнул он.

Художественный руководитель Московского академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац Георгий Исаакян считает, что новая должность станет для Валерия Гергиева настоящим испытанием. По его словам, дирижер и без того работал 24 часа в сутки.

«И теперь при всем этом у него будет Большой, где и Новая сцена, и Камерная, и строительство сцены в Калининграде. Это потребует от него титанического труда. Для него вызов. Да, у него их было немало, но этот — экстраординарный», — уточнил Исаакян MK.RU.

Публицист Игорь Мальцев заявил, что Гергиев сможет совмещать работу в Мариинке и Большом театре.

«Казалось бы, Мариинка и Большой — это как Москва и Питер, и вместе им не сойтись, как сказал бы Киплинг. Но есть фигура, которая способна сотворить немыслимое, и ею оказалась фигура Валерия Абисаловича — самого известного осетина в мире. Иногда я утром приезжаю из Питера в Москву тем же поездом, что и Гергиев, вижу, как он быстро-быстро садится в черную машину и в восемь утра уже несётся куда-то в снежную московскую даль. А он все время перемещается со скоростью „Калибра“ — иначе как бы он успевал делать столько всего разом?» — рассказал он RT.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Валерий Гергиев

Как на Западе отреагировали на назначение Гергиева

«Гергиев заменит директора, подписавшего письмо против конфликта между Россией и Украиной. Знаменитый дирижер неоднократно демонстрировал поддержку действий российского президента. Он летал в Южную Осетию, чтобы возглавить исполнение Ленинградской симфонии Шостаковича, поддержал Путина в Крыму в 2014 году и дирижировал концертом на развалинах сирийской Пальмиры в 2016 году. После февраля 2022 года Гергиев был отвергнут ведущими международными оркестрами и оперными театрами за то, что не осудил конфликт. Он был уволен с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра и почетного дирижера Роттердамского филармонического оркестра, а Эдинбургский международный фестиваль вынудил его уйти с поста почетного президента. После назначения 70-летний Гергиев останется главой Мариинского театра в Санкт-Петербурге, что позволит объединить две главные оперные и балетные труппы России под одним руководством», — написали журналисты Bloomberg.

Танцевальный критик Дебра Крейн в беседе с The Times заявил, что Гергиев становится еще более влиятельной фигурой, отвечающей за две оперные и две балетные труппы.

«Хорошая новость, возможно, для оперы Большого театра, но, возможно, не столь обнадеживающая для балета Большого, самой большой и известной танцевальной труппы в мире. Послужной список Гергиева в Мариинском театре, который он возглавил в 1996 году, впечатляет. Он построил новый концертный зал и второй оперный театр в Санкт-Петербурге, привнес в Мариинку шик и обеспечил щедрое финансирование. А вот в танцевальной сфере все выглядит несколько иначе. Балету Большого театра, конечно, не нужен гергиевский шик — у труппы и своего хватает. Ему необходимо возобновить гастроли на Западе, но это вряд ли произойдет в ближайшее время», — заявил он.

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