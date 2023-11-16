В Кремле допустили назначение Гергиева директором двух российских театров Швыдкой: Гергиев может возглавить Мариинский и Большой театры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Гергиев

Дирижер Валерий Гергиев может возглавить два российских театра — Мариинский и Большой, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. При этом, по его словам, речи об объединении двух театров не идет, пишет ТАСС.

Никто не говорит об объединении двух театров, это невозможно. Другое дело, что маэстро Гергиев может быть руководителем Мариинского театра и Большого театра <...>. То, что эти театры не будут объединены, я уверен настолько, насколько можно быть уверенным в чем-то в современном мире, — сказал он.

Ранее о возможности назначения Гергиева директором Большого театра журналисты поинтересовались у представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он не стал отвечать на этот вопрос, переадресовав его Министерству культуры РФ.

До этого «Известия» сообщили, что худрук Мариинского театра возглавит ГАБТ, не покидая при этом свою должность в Мариинке. Отмечается, что народный артист РФ будет совмещать обе должности, а также продолжит руководить оркестром. Решение, по данным издания, «принято на самом высоком уровне».

Также сообщалось, что нынешний гендиректор Большого театра Владимир Урин, проработавший на этом месте 10 лет, может оставить свой пост до конца года по собственному желанию. При этом в Большом театре отказались комментировать эти сообщения.