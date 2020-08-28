Геннадий Хазанов стал самым богатым худруком театра в Москве

https://static.news.ru/photo/631614ba-ea04-11ea-a519-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Хазанов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов заработал в 2019 году 64,5 млн рублей, став самым богатым худруком театров Москвы. Об этом свидетельствуют данные декларации за прошедший год.

В собственности у артиста есть земельный участок и дом в Латвии, половина квартиры в России площадью 64,8 кв. м, дачный земельный участок, апартаменты, машино-место, а также автомобиль марки Lexus LS600 H.

Также стало известно о заработках Надежды Бабкиной. В качестве художественного руководителя Московского государственного академического театра «Русская песня» она заработала в 2019 году 34,8 млн рублей. Ей принадлежит половина квартиры в России площадью 124,9 кв. м, квартира 112,3 кв. м, а также две квартиры в Болгарии. Кроме того, у неё есть пять земельных участков в России, гараж, баня и легковой автомобиль марки Mercedes-Benz.

Доходы художественного руководителя Театра «Уголок дедушки Дурова» Юрия Дурова составили 30,2 млн рублей. У него в собственности также есть дачный участок, дом и половина квартиры площадью 61 кв. м, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что популярный российский актёр Сергей Безруков стал самым богатым деятелем культуры в России. За прошедший год он заработал 100 млн рублей. Согласно декларации, худрук Московского Губернского театра и член «Единой России» Безруков заработал 100,78 млн рублей, что на 14% меньше, чем в 2018 году (114,9 млн). Уменьшение доходов связано с тем, что в 2019 году актёр приобрёл ещё одну квартиру, площадью 116 кв. м. У него в собственности также есть два земельных участка общей площадью 0,62 га, квартира площадью 185 кв. м, гараж и два автомобиля — Mercedes-Benz GLS 400 и Mitsubishi L200.