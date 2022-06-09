Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров выпустил новый спектакль «Дядя Жорж» по произведениям Антона Чехова.
По словам режиссёра, это его «первый „подход“ к Чехову». Постановка основана на двух пьесах писателя — «Леший» и «Дядя Ваня». Автор спектакля обозначил жанр как «Комедия. Сцены из деревенской жизни». Сергей Газаров рассказал, что «пытался обострить отношения [между героями] с учётом сегодняшнего дня, сегодняшних наших темпераментов, скорости, с которой мы сегодня считываем информацию при разговоре друг с другом».
Главные роли в спектакле исполнили Фёдор Лавров (Егор Войницкий, Дядя Жорж), Юрий Васильев/Юрий Нифонтов (Серебряков), Александра Мареева (Елена Андреевна), Ангелина Стречина (Соня), Нина Корниенко (Марья Войницкая), Игорь Лагутин (Фёдор Иванович), Сергей Климов/Сергей Шнырёв (Астров).
Кадры премьеры спектакля «Дядя Жорж» в Театре сатиры — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Артемий Соколов-Савостьянов в роли Желтухина (слева) и Игорь Лагутин в роли Фёдора Ивановича, сына дяди Жоржа
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Игорь Лагутин в роли Фёдора Ивановича, сына дяди Жоржа, и Надежда Филиппова в роли Юли, его сестры
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Игорь Лагутин в роли Фёдора Ивановича, сына дяди Жоржа, и Надежда Филиппова в роли Юли, его сестры
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Игорь Лагутин в роли Фёдора Ивановича, сына дяди Жоржа, и Александра Мареева в роли Елены Андреевны
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Игорь Лагутин в роли Фёдора Ивановича, сына дяди Жоржа, и Александра Мареева в роли Елены Андреевны
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Игорь Лагутин в роли Фёдора Ивановича, сына дяди Жоржа, и Александра Мареева в роли Елены Андреевны
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Игорь Лагутин в роли Фёдора Ивановича, сына дяди Жоржа, и Ангелина Стречина в роли Сони
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Надежда Филиппова в роли Юли, его сестры, Игорь Лагутин в роли Фёдора Ивановича, сына дяди Жоржа и Ангелина Стречина в роли Сони (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Фёдор Лавров в роли Егора Войницкого (Дядя Жорж) и Нина Корниенко в роли Марьи Войницкой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Художественный руководитель театра Сергей Газаров выступает перед началом пресс-показа спектакля «Дядя Жорж»