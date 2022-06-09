Газаров выпустил комедию «Дядя Жорж» по Чехову: премьера в Театре сатиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предпремьерный показ спектакля «Дядя Жорж»

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров выпустил новый спектакль «Дядя Жорж» по произведениям Антона Чехова.

По словам режиссёра, это его «первый „подход“ к Чехову». Постановка основана на двух пьесах писателя — «Леший» и «Дядя Ваня». Автор спектакля обозначил жанр как «Комедия. Сцены из деревенской жизни». Сергей Газаров рассказал, что «пытался обострить отношения [между героями] с учётом сегодняшнего дня, сегодняшних наших темпераментов, скорости, с которой мы сегодня считываем информацию при разговоре друг с другом».

Главные роли в спектакле исполнили Фёдор Лавров (Егор Войницкий, Дядя Жорж), Юрий Васильев/Юрий Нифонтов (Серебряков), Александра Мареева (Елена Андреевна), Ангелина Стречина (Соня), Нина Корниенко (Марья Войницкая), Игорь Лагутин (Фёдор Иванович), Сергей Климов/Сергей Шнырёв (Астров).

Кадры премьеры спектакля «Дядя Жорж» в Театре сатиры — в галерее NEWS.ru.