К экватору сезона репертуар Театра Наций обогатился еще одним спектаклем — классикой мировой драматургии «Кто боится Вирджинии Вулф?» Эдварда Олби в постановке молодого и востребованного режиссера Данила Чащина. В ролях сплошные звезды — Евгений Миронов, Агриппина Стеклова, Александр Новин и Мария Смольникова, а на сцене — раскаленная добела психологическая драма. Обозреватель NEWS.ru побывал на премьере и выяснил, кто в Театре Наций боится Вирджинии Вулф.
Поклонникам театрального искусства само название спектакля по одноименной пьесе драматурга Эдварда Олби скажет многое. В 1962 году она произвела революцию на Бродвее, когда оголила семейные проблемы идеальной американской семьи и тем самым поставила всю нацию перед зеркалом. Причем Олби сделал это максимально откровенно: с использованием обсценной лексики и сексуальной тематики, что в 1960-е казалось нонсенсом. А фильм по этой пьесе с Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном в свое время получил пять «Оскаров». Драматург должен был получить престижную Пулитцеровскую премию в номинации «за драматическое произведение для театра», но возмущенные откровенностью пьесы попечители награды наложили вето на выбор жюри, лишив Олби заслуженной награды.
С годами пьеса «Кто боится Вирджинии Вулф?» только набирала популярность по всему миру. Несколько раз она ставилась и в России. Например, Валерием Фокиным в театре «Современник» с Галиной Волчек, Валентином Гафтом и Мариной Неёловой. Но переводчики намеренно сглаживали углы в пьесе. Режиссер Данил Чащин решил вернуться к оригинальному тексту Олби, достав и грубую лексику, и сексуальную тематику.
Зритель может задаться вопросом — а причем здесь вообще Вирджиния Вулф? Британская писательница, философ, одна из важнейших фигур феминизма 1970-х. Она прошла через затяжные депрессии, панические атаки, запретные отношения, измены и тщетные попытки сбежать от действительности. В итоге закончила суицидом. В одном из интервью Олби говорил, что когда-то увидел надпись «Who’s Afraid of Virginia Woolf?» на зеркале в одном из американках баров и вспомнил её, приступая к созданию пьесы. Название отсылает к песенке из диснеевского мультфильма про трех поросят, которая русскоязычному зрителю более знакома как «Нам не страшен серый волк». Главные герои неоднократно поют эту песенку на протяжении всей пьесы.
Внешняя структура действия максимально проста: один дом, один поздний вечер и две супружеские пары. Джордж (Евгений Миронов) и Марта (Агриппина Стеклова) вместе уже 23 года. Он — лишенный амбиций преподаватель истории в местном университете. Она — ректорская дочка, рассчитывающая вырастить из мужа замену влиятельному отцу. На людях они олицетворяют пример идеальной интеллектуальной семьи, а за закрытыми дверьми собственного дома ежедневно упражняются в психологическом унижении друг друга.
В один вечер после преподавательского приема к ним присоединяется другая супружеская пара: прагматичный преподаватель биологии Ник (Александр Новин) и его невзрачная «узкобедрая» жена Хани (Мария Смольникова). Им обоим около 30, и они только недавно переехали в город. Желая побыстрее войти в закрытый мир местной интеллигенции, они соглашаются выпить пару бокалов виски с Джорджем и Мартой. Вот только вечер затягивается до утра, пара бокалов превращается в алкогольную реку, а бытовые посиделки переходят в мексиканские страсти с пляской на костях.
Это одна из самых сложных пьес, которые я ставил. Игры и забавы, заявленные в начале, очень быстро превращаются в демонический ритуал, который вскрывает комплексы, обиды, страхи и тайные желания героев. Джорджа и Марту не устраивает их размеренное существование, всё им кажется пресным и неживым. Их брак закисает, и они пытаются встряхнуть его «электрошоком», чтобы реанимировать, придумав опасную игру в параллельную реальность. Отчасти эта история и про театр тоже, ведь играя роли, артисты острее чувствуют жизнь, впуская в себя слёзы, пот, кровь и бессонницу вымышленных персонажей. Поэтому можно сказать, что наш спектакль о тех, кто боится реальности, и о том, где проходят границы дозволенного, — говорит режиссёр Данил Чащин.
Весь спектакль держится на актерском квартете Миронов — Стеклова — Новин — Смольникова, и вмешательство режиссера кажется минимальным. Оно чувствуется лишь в нескольких важных моментах: маленьком светловолосом мальчике, разъезжающем по сцене на трёхколёсном велосипеде, музыкальных вставках (от песни Stand by me Jerry Leiber до Rape me группы Nirvana). Сценография Максима Обрезкова сведена к ненавязчивому обозначению временной эпохи и метафоричному фасаду дома с дырами внутри.
Главную работу выполняют артисты, от которых требуется филигранное жонглирование эмоциями различной степени психологического безумия.
Когда я репетировал, то сложнее текста в жизни не запоминал. Там сплошная антилогика. Олби придумал абсолютное алогичное существование, где эмоциональные взрывы через каждые три секунды, хотя вроде ничего не предвещало. Мы очень подробно изучали, психолога вызывали — были диагнозы честные нашим персонажам. Нужно было понять вообще логику их поведения — это оказалось очень непросто. Я даже так не привык работать, — рассказывает Евгений Миронов.
Джордж сначала предстает равнодушным к вульгарному поведению жены человеком, поддерживающим ее очередную игру, но как только распыленную Марту заносит в открытую измену с молодым гостем на супружеской кухне, предохранительные гайки слетают с внешне аморфного историка. Тогда он не только достает скелеты каждого из собравшихся, но и намеренно разбирает его по косточкам.
Так вскрываются страшные тайны опьяненных алкоголем и ложью гостей. Хани, которая каждый раз убивает в себе зарождающийся плод; Ника, который из-за наследства женился на ненавистной женщине или изменяет ей с ректорской дочкой ради карьерного роста. И, наконец, Марты и Джорджа, которые выдумали себе сына, чтобы их токсичная жизнь имела хоть какой-то смысл.
Поразительную работу проделала Агриппина Стеклова. Ее Марта убедительна в каждом упреке, издёвке и совестном выпаде. Ее одновременно хочется застрелить из двуствольного ружья, как это почти делает Джордж, и пожалеть. Прекрасно смотрится в роли Хани и Мария Смольникова. Любимая актриса Дмитрия Крымова осталась почти без работы, когда из-за отъезда режиссера из России отменили все почти его спектакли.
Личная на первый взгляд история звучит особенно актуально в контексте мировых событий. Как в разрушительном хаосе сохранить душевное спокойствие? Оставаться жить в ужасной правде или в приятной фантазии? И где находится та самая красная линия, которую переступать нельзя? На эти вечные вопросы создатели спектакля предлагают ответить зрителю. Но в конце дают подсказку — только обнажившись до неприглядной правды, достигнув дна в своем иллюзорном мире, можно попробовать построить что-то настоящее.