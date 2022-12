Евгений Миронов обнажает семейные тайны в новом спектакле Театра Наций Молодой режиссер Данил Чащин поставил американскую классику «Кто боится Вирджинии Вулф?» со звездными артистами

Фото: Пресс-служба Театра Наций

Евгений Миронов

К экватору сезона репертуар Театра Наций обогатился еще одним спектаклем — классикой мировой драматургии «Кто боится Вирджинии Вулф?» Эдварда Олби в постановке молодого и востребованного режиссера Данила Чащина. В ролях сплошные звезды — Евгений Миронов, Агриппина Стеклова, Александр Новин и Мария Смольникова, а на сцене — раскаленная добела психологическая драма. Обозреватель NEWS.ru побывал на премьере и выяснил, кто в Театре Наций боится Вирджинии Вулф.

Поклонникам театрального искусства само название спектакля по одноименной пьесе драматурга Эдварда Олби скажет многое. В 1962 году она произвела революцию на Бродвее, когда оголила семейные проблемы идеальной американской семьи и тем самым поставила всю нацию перед зеркалом. Причем Олби сделал это максимально откровенно: с использованием обсценной лексики и сексуальной тематики, что в 1960-е казалось нонсенсом. А фильм по этой пьесе с Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном в свое время получил пять «Оскаров». Драматург должен был получить престижную Пулитцеровскую премию в номинации «за драматическое произведение для театра», но возмущенные откровенностью пьесы попечители награды наложили вето на выбор жюри, лишив Олби заслуженной награды.

Фото: imago stock&people/Global Look Press «Кто боится Вирджинии Вулф?», 1966 год

С годами пьеса «Кто боится Вирджинии Вулф?» только набирала популярность по всему миру. Несколько раз она ставилась и в России. Например, Валерием Фокиным в театре «Современник» с Галиной Волчек, Валентином Гафтом и Мариной Неёловой. Но переводчики намеренно сглаживали углы в пьесе. Режиссер Данил Чащин решил вернуться к оригинальному тексту Олби, достав и грубую лексику, и сексуальную тематику.

Зритель может задаться вопросом — а причем здесь вообще Вирджиния Вулф? Британская писательница, философ, одна из важнейших фигур феминизма 1970-х. Она прошла через затяжные депрессии, панические атаки, запретные отношения, измены и тщетные попытки сбежать от действительности. В итоге закончила суицидом. В одном из интервью Олби говорил, что когда-то увидел надпись «Who’s Afraid of Virginia Woolf?» на зеркале в одном из американках баров и вспомнил её, приступая к созданию пьесы. Название отсылает к песенке из диснеевского мультфильма про трех поросят, которая русскоязычному зрителю более знакома как «Нам не страшен серый волк». Главные герои неоднократно поют эту песенку на протяжении всей пьесы.

Фото: Пресс-служба Театра Наций Евгений Миронов

Внешняя структура действия максимально проста: один дом, один поздний вечер и две супружеские пары. Джордж (Евгений Миронов) и Марта (Агриппина Стеклова) вместе уже 23 года. Он — лишенный амбиций преподаватель истории в местном университете. Она — ректорская дочка, рассчитывающая вырастить из мужа замену влиятельному отцу. На людях они олицетворяют пример идеальной интеллектуальной семьи, а за закрытыми дверьми собственного дома ежедневно упражняются в психологическом унижении друг друга.

В один вечер после преподавательского приема к ним присоединяется другая супружеская пара: прагматичный преподаватель биологии Ник (Александр Новин) и его невзрачная «узкобедрая» жена Хани (Мария Смольникова). Им обоим около 30, и они только недавно переехали в город. Желая побыстрее войти в закрытый мир местной интеллигенции, они соглашаются выпить пару бокалов виски с Джорджем и Мартой. Вот только вечер затягивается до утра, пара бокалов превращается в алкогольную реку, а бытовые посиделки переходят в мексиканские страсти с пляской на костях.

Фото: Пресс-служба Театра Наций Мария Смольникова и Александр Новин

Это одна из самых сложных пьес, которые я ставил. Игры и забавы, заявленные в начале, очень быстро превращаются в демонический ритуал, который вскрывает комплексы, обиды, страхи и тайные желания героев. Джорджа и Марту не устраивает их размеренное существование, всё им кажется пресным и неживым. Их брак закисает, и они пытаются встряхнуть его «электрошоком», чтобы реанимировать, придумав опасную игру в параллельную реальность. Отчасти эта история и про театр тоже, ведь играя роли, артисты острее чувствуют жизнь, впуская в себя слёзы, пот, кровь и бессонницу вымышленных персонажей. Поэтому можно сказать, что наш спектакль о тех, кто боится реальности, и о том, где проходят границы дозволенного, — говорит режиссёр Данил Чащин.

Весь спектакль держится на актерском квартете Миронов — Стеклова — Новин — Смольникова, и вмешательство режиссера кажется минимальным. Оно чувствуется лишь в нескольких важных моментах: маленьком светловолосом мальчике, разъезжающем по сцене на трёхколёсном велосипеде, музыкальных вставках (от песни Stand by me Jerry Leiber до Rape me группы Nirvana). Сценография Максима Обрезкова сведена к ненавязчивому обозначению временной эпохи и метафоричному фасаду дома с дырами внутри.

Фото: Пресс-служба Театра Наций

Главную работу выполняют артисты, от которых требуется филигранное жонглирование эмоциями различной степени психологического безумия.

Когда я репетировал, то сложнее текста в жизни не запоминал. Там сплошная антилогика. Олби придумал абсолютное алогичное существование, где эмоциональные взрывы через каждые три секунды, хотя вроде ничего не предвещало. Мы очень подробно изучали, психолога вызывали — были диагнозы честные нашим персонажам. Нужно было понять вообще логику их поведения — это оказалось очень непросто. Я даже так не привык работать, — рассказывает Евгений Миронов.

Джордж сначала предстает равнодушным к вульгарному поведению жены человеком, поддерживающим ее очередную игру, но как только распыленную Марту заносит в открытую измену с молодым гостем на супружеской кухне, предохранительные гайки слетают с внешне аморфного историка. Тогда он не только достает скелеты каждого из собравшихся, но и намеренно разбирает его по косточкам.

Так вскрываются страшные тайны опьяненных алкоголем и ложью гостей. Хани, которая каждый раз убивает в себе зарождающийся плод; Ника, который из-за наследства женился на ненавистной женщине или изменяет ей с ректорской дочкой ради карьерного роста. И, наконец, Марты и Джорджа, которые выдумали себе сына, чтобы их токсичная жизнь имела хоть какой-то смысл.

Фото: Пресс-служба Театра Наций

Поразительную работу проделала Агриппина Стеклова. Ее Марта убедительна в каждом упреке, издёвке и совестном выпаде. Ее одновременно хочется застрелить из двуствольного ружья, как это почти делает Джордж, и пожалеть. Прекрасно смотрится в роли Хани и Мария Смольникова. Любимая актриса Дмитрия Крымова осталась почти без работы, когда из-за отъезда режиссера из России отменили все почти его спектакли.

Личная на первый взгляд история звучит особенно актуально в контексте мировых событий. Как в разрушительном хаосе сохранить душевное спокойствие? Оставаться жить в ужасной правде или в приятной фантазии? И где находится та самая красная линия, которую переступать нельзя? На эти вечные вопросы создатели спектакля предлагают ответить зрителю. Но в конце дают подсказку — только обнажившись до неприглядной правды, достигнув дна в своем иллюзорном мире, можно попробовать построить что-то настоящее.