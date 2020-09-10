Елизавета Боярская рассказала о репетициях в коронавирусную эпоху

https://static.news.ru/photo/07d06b7a-f38a-11ea-a386-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Культурная жизнь Санкт-Петербурга пробуждается после связанной с коронавирусом паузы. С 12 сентября в городе начнут работать театры. Елизавета Боярская рассказала, в каких условиях сейчас приходится работать артистам.

В беседе с KP.RU актриса Малого драматического театра сообщила , что репетиции у неё начались 25 августа. Из-за пандемии МДТ не смог показать премьеру спектакля «Братья Карамазовы», запланированную на 11 апреля, её покажут в октябре. 21 сентября сезон откроют полюбившимся зрителям спектаклем «Три сестры».

Сотрудники костюмерного и реквизиторского цехов, монтировщики и другие работники театра постоянно ходят в масках. Никаких снисхождений нет! Носят их даже артисты. Только перед выходом на сцену можно снять. Репетируем уже без них. Не надеваем и в том случае, если какой-то сложный грим. Маска может его испортить, — поделилась Боярская.

В целом в МДТ соблюдаются строжайшие меры безопасности, чему актриса рада, по её признанию. Боярская рассказала, что уже при входе в театр всем измеряют температуру. Затем входящие должны дезинфицировать руки санитайзером. В столовой места для приёма пищи разнесли на безопасное расстояние. Если в спектакле задействовано больше шести человек, то в одну гримёрную пускают не более двух актёров.

Боярская призналась, что уже свыклась с такими мерами.

Вот такая новая реальность, которая быстро вошла в нашу жизнь. Уже нормальное отношение к этому, — резюмировала актриса.

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