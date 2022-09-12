Экс-худрук МХАТа им. Горького открыл Новый театр в день рождения Дорониной В спектаклях Эдуарда Боякова будут играть Дмитрий Певцов и Леонид Якубович

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Эдуард Бояков объявил об открытии нового театра

Бывший художественный руководитель МХАТа им. Горького Эдуард Бояков объявил об открытии нового театра, уже третьего в своей биографии после «Практики» и «Политеатра». Еще одна его культурная институция так и называется — Новый театр. Базироваться она будет в роскошной усадьбе Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице. В концепции — традиционализм, патриотизм и православие. В репертуарных планах — Мольер, Водолазкин и Лесков, а в глобальных — взращивание артистов нового типа и создание театра новой формации. С подробностями — обозреватель NEWS.ru.

Сегодня на московской культурной карте появилась еще одна точка — Новый театр Эдуарда Боякова. Хотя территориально она давно уже знакома жителям мегаполиса. Новый частный театр расположился в знаменитой усадьбе Салтыковых-Чертковых на Лубянке. Когда-то в усадьбе располагалась первая публичная библиотека в России. Туда заглядывали Николай Гоголь, Александр Пушкин, Василий Жуковский. Бывали основатель театрального музея Алексей Бахрушин, основатели Московского художественного театра Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский, артисты Александра Яблочкина, Мария Ермолова, Василий Качалов. В советское время в здании размещалось Общество «Знание», а теперь с 12 сентября усадьба стала резиденцией Нового театра.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru С 12 сентября усадьба стала резиденцией Нового театра

В данный момент здание все еще находится в состоянии ремонта, поэтому пресс-конференцию по случаю открытия решили провести в соседнем ресторане.

Мы решили не придумывать ярких богатых метафор, а указать на то, что этот театр будет строить новую театральную реальность, — начал разговор художественный руководитель Эдуард Бояков.

Он же определил концепцию проекта. В первую очередь — традиционализм. По словам Эдуарда Боякова, Новый театр будет опираться на театральную базу великих русских режиссёров, на российскую историю, патриотизм и на верность связи с православной культурой.

Второй момент — приверженность идеям современного искусства. Эдуард Бояков настаивает на поиске нового языка и для этого непременно, как обещает, будет обращаться к молодежи.

Молодые люди должны учить нас образам, языку. Это касается всего. Ведь и Достоевский, и Чехов занимались современным искусством. Они писали о своих современниках, — объяснил худрук.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Экс-худрук МХАТа им. Горького открыл Новый театр в день рождения Дорониной

В завершении концепции стоит новая актерская антропология. А именно, поиск и воспитание «мотивационно заряженных» артистов на базе «Новой театральной школы», созданной при Университете «Синергия». Набирают в школу как на платной, так и на грантовой основе не только выпускников школ, но и детей. А также людей с высшим образованием.

Почти все педагоги вуза являются действующими членами труппы МХАТа им. М. Горького. Руководитель актерского направления и режиссер грядущих премьер Нового театра — народный артист России и актер МХАТа им. М. Горького Валентин Клементьев. А члены попечительского совета Игорь Кудряшкин — коммерческий директор Уральской горно-металлургической компании, и Вадим Лобов — президент Корпорации «Синергия», некогда тоже входили в попечительский совет МХАТа. Директор Нового театра Мария Кубланова известна по множеству других проектов Эдуарда Боякова: от международных проектов театра «Практика» до должности заместителя художественного руководителя МХАТ им. М. Горького.

Мы попробуем создать настоящий живой бескомпромиссный негосударственный театр. Он является независимым, но не имеет никакого отношения к антрепризой шелухе, — отметил Эдуард Бояков.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Экс-худрук МХАТа им. Горького открыл Новый театр в день рождения Дорониной

Режиссер планирует создать репертуарный театр и одним из своих свершившихся достижений считает «отвоёванные» права на спектакль «Лавр» по роману Евгения Водолазкина с Дмитрием Певцовым в главной роли. Грандиозная постановка шла на сцене МХАТа им. Горького и, по словам Боякова, стала главным театральным событием сезона, заработав 80 миллионов рублей за прошлый год.

В ближайших планах — иммерсивный спектакль «Лубянский гример» по рассказу Николая Лескова «Тупейный художник» в постановке Эдуарда Боякова и Валентина Клементьева. Премьера пройдёт в интерьерах усадьбы 18 ноября. Это будет первый и пока единственный спектакль в непосредственной резиденции Нового театра. Вместимость зала не превышает 200 мест, а цена на билеты будет варьироваться от 2000 до 15 000 рублей.

Кроме того, Валентин Клементьев планирует выпустить комедию «Скупой» по пьесе Жана-Батиста Мольера с Леонидом Якубовичем в главной роли. Помимо громких премьер в репертуаре заявлены такие названия, как «Вишневый сад», «Царский венец», «Обручение», «Агентура», «Братья Карамазовы», «Белая гвардия».

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Эдуард Бояков объявил об открытии нового театра

Старт нового сезона театр Эдуард Бояков отмечает спектаклем «Бессмертный голос» в Театре мюзикла, в основу которого легли выступления военных поэтов современности Влада Маленко и Игоря Караулова.

Мы с нашей родиной, с нашей армией, с нашей историей, — подчеркнул Эдуард Бояков.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Эдуард Бояков

Интересно, что презентация Нового театра совпала с 89-летием народной артистки СССР Татьяны Дорониной, которую Эдуард Бояков в 2018 году сместил на посту художественного руководителя МХАТа им. Горького и значительная часть труппы которой теперь работает в проектах Боякова. Однако эта новость стала для режиссера неожиданностью. На вопрос обозревателя NEWS.ru о совпадении дат Эдуард Бояков коротко поздравил всех собравшихся с днем рождением великой актрисы и сообщил, что своими планами на работу части труппы МХАТа в его проекте с Татьяной Дорониной он не делился.