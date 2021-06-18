Дюжев отказался от комментариев после слухов об увольнении из театра

https://static.news.ru/photo/46c8598a-d03b-11eb-9a1e-96000091f725_660.jpg Дмитрий Дюжев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Дмитрий Дюжев в телефонном разговоре с корреспондентом NEWS.ru отказался от комментариев после слухов об увольнении из легендарного МХТ. «Гуляет» информация, что актёр не сошёлся с худруком.

Я комментарии по телефону не даю, — кратко ответил Дюжев и положил трубку.

Ранее появились слухи, что Сергей Женовач не стал продлевать контракт с артистом, так как ему надоели «одни и те же» спектакли. В частности, речь идёт о классической комедии положений «Примадонны» и «Дворянское гнездо» с участием Дюжева. Этих спектаклей сейчас нет в афишах, а режиссёр якобы собирается обновить весь репертуар.

В то же время дюжевские «Примадонны» пользуются большой популярностью у зрителей. И, хотя сам Дюжев никак не комментирует ситуацию, за него это уже неоднократно сделали зрители.

«На что же теперь ходить?», «Очень грустно, если нашего любимчика уберут...», «Профессионалы, видимо, теперь никому не нужны. Бузова за всех сыграет», «Да уж, действительно, бузовщина какая-то», — недоумевает публика.

В числе известных актёрских работ Дюжева такие фильмы, как «Жмурки», «Остров», «Мне не больно», телесериал «Бригада» и другие. В его карьере насчитывается более 50 ролей в кино и не менее десяти в театрах, среди которых МХТ, Московский губернский театр и Мюзикл.