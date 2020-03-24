Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Московский театр «Гоголь-центр» объявил о запуске проекта «Гоголь-Online», в рамках которого будут показаны архивные записи. Они станут доступны с 25 марта.

С анонсом выступил руководитель театра, режиссёр Кирилл Серебренников. Он рассказал, что зрители смогут посмотреть спектакли, постановки зарубежных театров, концерты, квартирники и интервью с актёрами. Если по понятным причинам вы не...