Российский актёр Александр Домогаров покинул МХАТ имени Горького, назвав его лжетеатром. Он отказался раскрывать подробности конфликта.
Домогаров работал приглашённым актёром в театре, он более 25 лет служит в Театре имени Моссовета,
Я разорвал отношения с верхом власти МХАТа, а также с финансовым директором. И пока руководство МХАТа не извинится перед артистом Моссовета, никакого сотрудничества между нами не будет. Нет, лгу. Даже если извинятся — моё решение останется прежним, — заявил артист.
Как писал NEWS.ru, актёр Алексей Панин признался, что Александр Домогаров угрожал ему расправой из-за неразделённой любви к Марине Александровой. Панин отметил, что Домогаров хотел его избить.
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