Домогаров пожаловался на самочувствие после непростого спектакля

https://static.news.ru/photo/f8837a1c-7f49-11eb-9c05-96000091f725_660.jpg Александр Домогаров Фото: facebook.com/TeatrMossoveta

Актёр Александр Домогаров рассказал поклонникам о своём самочувствии после спектакля в театре имени Моссовета, в котором он исполнил роль короля Ричарда III по пьесе Уильяма Шекспира.

«Ричард» был вчера, сегодня какой-то весь «разбитый», и немного спину тянет после спектакля, — написал артист на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/domogarov.aleksandr/?utm_source=ig_embed

Он также опубликовал отрывок с монологом, который произносит герой Домогарова — король, который не в состоянии остановиться в стремлении к власти, но при этом осознаёт её губительность. Подписчики выразили восхищение от увиденного, многие захотели увидеть спектакль с участием Домогарова в живую.

Как сообщал NEWS.ru, в конце февраля Домогаров пожаловался на зрителя, сорвавшего спектакль. По словам артиста, он вёл себя неадекватно, крутясь и издавая громкие звуки. На такое поведение невозможно не обращать внимание со сцены, тем более при допустимой заполняемости зала в 50%, поэтому артист призвал мужчин не ходить в театр «уставшими».