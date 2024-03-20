Дочь Анатолия Папанова рассказала об унижениях в театре Меньшикова Елена Папанова пожаловалась на незаконное увольнение из театра

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Елена Папанова

Дочь Анатолия Папанова Елена в интервью «PROжизнь» рассказала, как в 2021 году в театре имени Ермоловой вместе с другими артистами попала под сокращение. Ей пришлось обращаться в суд, чтобы восстановиться на месте работы. При этом она получила предложение просто сидеть в грим-уборной вместо игры на сцене, и тогда ушла сама.

Елена Папанова поделилась, что перед увольнением ее и других актеров перестали задействовать в спектаклях. Она призналась, что отчасти понимает художественного руководителя Олега Меньшикова.

Он строил новый теaтр, может быть, мы ему мешaли. Но не встретиться с aртистaми, которые прорaботaли по 40 лет в теaтре, не скaзaть им «спaсибо», не дaть премию, — отметила Папанова.

Актриса призналась, что ее уволили во время отпуска, и об этом она узнала от коллеги. В суде ей удалось добиться отмены нарушения закона, но возвращение в театр не дало результатов. Директор, по ее словам, сказал, что в репертуаре нет подходящих ролей, но если она хочет работать, то должна каждый день находиться в театре с 11:00 до начала спектакля. На вопрос, чем же в этом время заниматься, Папановой предложили сидеть в гримерке, читать книги и повышать свой культурный уровень. Так актриса провела месяц.

Потом нa грех зaболелa коронaвирусом. Меня отпрaвили в реaбилитaционный центр, где я провелa месяц. Прихожу в теaтр, a директор меня вызывaет и говорит: «Еленa Aнaтольевнa, мы вaм хотим предложить уйти», — рассказала актриса.

Она подчеркнула, что была потрясена. Елена Папанова добавила, что поддалась на уговоры подруги, которая уговаривала ее не унижаться, и подала заявление об увольнении. По словам актрисы, ее очень обидело то, что Меньшиков не пожелал разговаривать ни с кем из тех артистов, которых уволил.

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