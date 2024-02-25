Дмитрий Назаров вернется в МХТ? Что сказал Хабенский

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Дмитрий Назаров

Народный артист РФ Константин Хабенский впервые прокомментировал возможное возвращение актера Дмитрия Назарова на сцену МХТ им. Чехова. Когда это может произойти, где сейчас Назаров?

Как Назаров ушел из МХТ

После начала спецоперации на Украине актер завел YouTube-канал и стал публиковать материалы с критикой российских властей. Около полугода деятельность артиста оставалась незамеченной, он продолжал играть в Москве в спектаклях, сниматься в кино и рекламе, озвучивать мультфильмы.

В январе 2023 года Хабенский уволил из театра и Назарова, и его супругу Ольгу Васильеву, которые осудили проведение спецоперации. Актер заявил, что худрук был вынужден пойти на такую меру ради получения брони на артистов театра. Васильева и Назаров написали заявления об уходе по собственному желанию.

Со временем актер изменил свое мнение. Назаров заявил, что Хабенский уволил его из-за политических высказываний. Актер предположил, что его ситуация должна была показать другим артистам, как санкции могут быть применены к любому человеку вне зависимости от его статуса.

«Хабенский нашел себе оправдания — сохранил труппу, сохранил театр. Ради этого избавился от нас. Мы хотели его оправдать, что он спас 29 парней-актеров от мобилизации. Прошло время, и теперь мы точно знаем, что это было ложью», — заявил Назаров в одном из интервью.

В апреле 2023 года его оштрафовали на 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП из-за размещения в Сети антироссийских материалов (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты государственных интересов и ее граждан).

Вернется ли Дмитрий Назаров в МХТ

Пользователи Сети надеются, что однажды артист вернется на сцену МХТ, однако худрук театра отверг такую возможность. Хабенский в рамках вечера «Художественный разговор с художественным руководителем» рассказал, что Назаров «пока не просился» назад.

«Нет, не могу (закрыть глаза на перебежчиков. — NEWS.ru). Мой маленький жизненный опыт подсказывает, что тот, кто предал однажды, к этому обязательно еще вернется», — приводит слова Хабенского StarHit.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Дмитрий Назаров

Где сейчас Дмитрий Назаров

После увольнения из театра Назаров и Васильева уехали с гастролями в Израиль, а затем во Францию. Они выступили в Париже в Доме офицеров французской армии с программой, состоящей из авторских романсов, стихов и басен артиста, а также песен на русском и французском языках.

По последним данным, супруги живут в Каннах. Жена Назарова рассказывала в одном из интервью, что недвижимость за границей они приобрели 10 лет назад.

«Это был совет наших друзей. Искалось просто что-нибудь, чтобы это что-нибудь было на все случаи жизни. Тогда поняли, что лучше квартирка в Каннах, но хоть какая-нибудь», — сообщила Васильева.

Сообщалось, что доходы Назарова после переезда за границу сократились. В России он мог получать за один день съемок 200 тысяч рублей. За границей на его концерты приходит мало зрителей — актер готовился давать спектакли в Латвии, но выступления были отменены из-за нераспроданных билетов.

В октябре 2023 года Назаров планировал выступить в Смоленске, о чем сообщал Telegram-канал Mash. Показ спектакля отменили, а активист движения «Отцы России» Андрей Згонников обратился в прокуратуру с призывом запретить артисту выступать в РФ.

Прошлым летом сообщалось, что Назаров и Васильева работают над проектом под названием «Наша судьба связана с эмиграцией» и планируют гастролировать с ней по различным странам.

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