https://static.news.ru/photo/31a02f08-e20b-11e9-a417-fa163e074e61_660.jpg Марк Захаров и Марк Варшавер Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Спектакль «Капкан», завершить работу над которым не успел режиссёр Марк Захаров, обязательно будет представлен зрителям. Информацию об этом озвучил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Премьера может не состояться 2-3 декабря, хотя мы начали уже даже продавать билеты <...> Мы обязательно закончим эту постановку. Все актёры ко мне пришли сегодня, и, конечно, их всех волнует судьба спектакля, — заявил Варшавер в интервью телеканалу « Россия 1 ».

По его словам, Марк Захаров ещё несколько дней назад «рвался в театр, хотел репетировать».

Спектакль, который он начал ставить, мы обязательно поставим в его честь, чтобы его вспоминать ещё много-много лет, — резюмировал Варшавер.

Как писал News.ru, художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров умер в Москве 28 сентября на 86-м году жизни. Церемония прощания с ним пройдёт 1 октября. Похоронят драматурга на Новодевичьем кладбище.