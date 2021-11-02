Директор Ивана Краско рассказал о состоянии здоровья артиста после инсульта

Директор Народного артиста РФ Ивана Краско, Вячеслав Смородинов, рассказал, что у перенесшего инсульт артиста сильно ухудшилось зрение. В беседе с «Москвой 24» директор уточнил, что Краско сейчас в состоянии играть только в одном спектакле.

У него и так было не очень со зрением. Имелось возрастное отслоение сетчатки. Сейчас еще хуже стало. Восстановить зрение уже не получится, операцию как-то рискованно делать, — рассказал Краско.

Он отметил, что после реабилитации состояние Краско улучшилось, хотя «хотелось бы большего». По словам Смородинова, артист быстро устаёт и может играть только небольшую эпизодическую роль в спектакле «Я вернулся в мой город». Тем не менее, директор Краско обрадовался тому, что 91-летнему артисту удалось пережить коронавирус и инсульт.

Он столько всего перенес: и коронавирус, и инсульт. В принципе, для своих лет держится молодцом, — резюмировал Смородинов.

Ранее Смородинов рассказал об отслоении сетчатки у Краско. По его словам, актёру нельзя быть слепым, а софиты «не очень положительно влияют на зрение».