«Деканат не пропустит»: студенты в Москве меняют темы дипломов по Вырыпаеву «Осторожно, Москва»: вузы отменяют темы дипломов по творчеству Вырыпаева

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Иван Вырыпаев

Московские вузы начали отменять студентам темы курсовых и дипломных работ по творчеству режиссера Ивана Вырыпаева, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Театрального деятеля ранее заочно приговорили к восьми годам лишения свободы за фейки о российской армии.

Мы с научным руководителем официально отменили тему диплома про Вырыпаева. Деканат не допустит. Он сказал, что это прям точно, лучше искать другой вариант для научных работ, — привел канал слова студента одного из столичных вузов.

Басманный суд Москвы 15 декабря заочно приговорил Вырыпаева к восьми годам лишения свободы за распространение заведомо ложной информации о ВС России. Также режиссеру на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. Срок будет исчисляться с момента задержания на территории России или его экстрадиции.

В феврале 2022 года Вырыпаев осудил боевые действия на Украине. После начала специальной военной операции режиссер обратился с открытым письмом к 40 театрам, ставившим его пьесы, уведомив их руководство, что намерен перечислять свои роялти с постановок в проукраинские фонды.

Ранее уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила, что проверит информацию о состоянии здоровья бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова, отбывающего в регионе почти семилетний срок за фейки о ВС РФ. Перед этим адвокат, навещавший экс-мундепа в ИК-2 города Покрова, сообщал об «очень плохом состоянии» своего подзащитного.