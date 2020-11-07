COVID-19 заподозрили у главного дирижёра Большого театра

https://static.news.ru/photo/2a4c494a-21c9-11eb-9465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный дирижёр Большого театра Туган Сохиев мог заразиться коронавирусом. Накануне он обратился в одно из столичных медучреждений.

У артиста обнаружена пневмония. Он прошёл обследование и затем был отправлен на амбулаторное лечение, передаёт Пятый канал.

За минувшие сутки в России зафиксировано 20,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. За указанный период из больниц по выздоровлении выписаны 11,4 тысячи пациентов, скончались — 286.

Всего в стране с начала пандемии заболели более 1,7 млн человек. Из них жертвами инфекции стали 30,5 тысячи, выздоровели свыше 1,3 млн пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Большом театре коронавирусом заразились 124 человека. Это составляет более трёх процентов от общего числа сотрудников