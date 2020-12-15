Цискаридзе назвал возможную причину гибели дочери Гафта

https://static.news.ru/photo/4fdc1c86-3f55-11eb-bb98-fa163e074e61_660.jpg Валентин Гафт Фото: Mikola Gnisyuk/Global Look Press

Николай Цискаридзе, много лет друживший с семьё Валентина Гафта, рассказал об отношениях актёра с дочерью Ольгой. По словам артиста балета, Гафт был «фантастическим» отцом и его дочь ни в чём не нуждалась.

Девушка погибла уже в довольно зрелом возрасте, ей было 29 лет. Она свела счёты с жизнью, что невероятно потрясло её отца, который до последних дней не мог пережить свалившееся на него горе.

Он баловал Ольгу так, как не каждый отец способен на это. Несмотря на 8-е годы, у дочери Гафта было абсолютно всё. Уже в детстве у неё была собственная квартира, — рассказал Цискаридзе в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале .

Перелом произошёл, когда в середине 80-х родители Ольги развелись. Мать не позволяла дочери встречаться с отцом и они проводили такие встречи тайно. Девушка тяжело переживала развод родителей, это в дальнейшем сказалось на её судьбе.

Она с треском провалилась на вступительных экзаменах в театральный вуз, поначалу не заладились дела и с балетом. Гафт, настолько любивший свою дочь, даже посвятил ей фильм «Фуэте», где звучат его стихи. В итоге совершенно раздавленная конфликтами с матерью, неудачами в личной жизни, расставанием с любимым мужчиной, Ольга свела счёты с жизнью.

Всю оставшуюся жизнь Гафт после винил только себя в смерти дочери.

И я хочу сказать всем родителям — выясняя свои отношения, не забывайте, что это сказывается на детях, не забывайте о своих детях, — обратился ко всем зрителям Цискаридзе, рассказывая трагическую историю отношений друга с дочерью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова Валентина Гафта Ольга Остроумова произнесла на похоронах мужа трогательную и впечатлившую всех речь. Актёра похоронили 15 декабря, прощание состоялось в театре «Современник», где Гафт прослужил более полувека.