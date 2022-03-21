Покинувшую страну Чулпан Хаматову взяли на работу в Латвии. Актрису позвал на работу главный режиссёр Нового Рижского театра Алвис Херманис, пишет KP.RU.
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С Херманисом Хаматова познакомилась во время совместной работы над спектаклем латвийского режиссёра «Горбачёв», который был поставлен на сцене московского Театра наций. На рижской сцене Хаматова сначала будет выступать на русском языке.
У уехавшей из страны актрисы есть жильё в Латвии. Она построила его несколько лет назад в элитном посёлке, который находится в 80 километрах от Риги. Оно де позволило получить Хаматовой вид на жительство.
Ранее советский и российский режиссёр-мультипликатор Юрий Норштейн («Ёжик в тумане») заявил, что с отъездом народной артистки РФ Чулпан Хаматовой страна потеряла очень талантливую актрису. Он назвал себя другом уехавшей в Латвию звезды и выразил сожаление из-за того, что в ближайшее время не сможет увидеться с ней.