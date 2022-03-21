Покинувшую страну Чулпан Хаматову взяли на работу в Латвии. Актрису позвал на работу главный режиссёр Нового Рижского театра Алвис Херманис, пишет KP.RU.

Это произошло после выхода интервью, которое Хаматова дала своей подруге и коллеге Екатерине Гордеевой. Артистка плакала и говорила, что осталась без работы, а денег на существование ей с детьми хватит на три-четыре месяца.

С Херманисом Хаматова познакомилась во время совместной работы над спектаклем латвийского режиссёра «Горбачёв», который был поставлен на сцене московского Театра наций. На рижской сцене Хаматова сначала будет выступать на русском языке.

У уехавшей из страны актрисы есть жильё в Латвии. Она построила его несколько лет назад в элитном посёлке, который находится в 80 километрах от Риги. Оно де позволило получить Хаматовой вид на жительство.

Ранее советский и российский режиссёр-мультипликатор Юрий Норштейн («Ёжик в тумане») заявил, что с отъездом народной артистки РФ Чулпан Хаматовой страна потеряла очень талантливую актрису. Он назвал себя другом уехавшей в Латвию звезды и выразил сожаление из-за того, что в ближайшее время не сможет увидеться с ней.