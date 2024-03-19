«Что выросло, то выросло»: артист балета Лиепа о Волочковой Солист балета Андрис Лиепа назвал Волочкову замечательной балериной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрис Лиепа

В ходе творческой встречи в Президентской академии народный артист России Андрис Лиепа назвал Анастасию Волочкову замечательной балериной. Как вспомнил танцор, ему довелось поработать с ней много лет назад, передает корреспондент NEWS.ru.

Когда я пришел в Мариинский театр, она только поступила. И Олег Михайлович Виноградов (бывший главный балетмейстер Мариинского театра. — NEWS.ru) попросил меня порепетировать с ней. Она танцевала «Жар-птицу», с ней мы ездили в Нью-Йорк. Потом танцевала «Шахерезаду». Несколько раз мы танцевали с ней «Лебединое озеро». Ну, знаете: а что выросло, то выросло, — поделился мнением Лиепа.

Андрис также объяснил, как он относится к Николаю Цискаридзе. По словам танцора, они дружат с ним и хорошо общаются. Правда, по мнению Лиепы, у Цискаридзе «остренький язычок, иногда жалит».

Артист также вспомнил, что его отец Марис Лиепа был лучшим из тех, кто танцевал в «Спартаке». Помимо этого, по словам Андриса, он показал им с сестрой Ильзе закулисье балета. Лиепа отметил, что они видели «всю подноготную» этого вида искусства с самого детства.

Лиепа родился в Москве 6 января 1962 года. Через 11 месяцев на свет появилась его сестра Ильзе. Мать известных танцоров балета — актриса Московского драматического театра им. А. С. Пушкина Маргарита Жигунова.

Ранее, 7 марта 2024 года стало известно о лишении сестры Лиепы Ильзе гражданства Литвы. Соответствующее решение принял президент республики Гитанас Науседа. Причиной стали ее заявления о России. В 2000 году она в порядке исключения получила гражданство Литвы за многолетние выступления в Большом театре с литовским танцором Пятрасом Скирмантасом.