«Буду помнить всегда»: Стриженов рассказал о веселых застольях с Ширвиндтом Режиссер Стриженов поблагодарил Ширвиндта за самый счастливый театральный опыт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Стриженов

Актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Александр Стриженов на церемонии прощания с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом вспомнил, как он неоднократно оплакивал артиста в финале спектакля «Чествование», зная, что после этого будет самое веселое застолье. Он поблагодарил коллегу за счастливейший театральный опыт, передает корреспондент NEWS.ru.

Александр Анатольевич, спасибо за великое счастье. Это, наверное, был самый счастливый для меня театральный опыт, потому что там был Ширвиндт, все крутилось вокруг него. Было несказанно хорошо, весело, я столько раз оплакивал его в финале спектакля «Чествование», каждый раз зная, что потом будет самое веселое застолье в моей жизни с его историями, шутками и анекдотами, — рассказал Стриженов.

Режиссер добавил, что никогда не забудет встречи с Александром Ширвиндтом. По словам Стриженова, он всегда будет вспоминать их застолья «с огромной благодарностью и нежностью».

Ранее актер Владимир Машков простился с Александром Ширвиндтом, рассказав о совете, который ему дал покойный коллега. По его словам, артист призвал его «закреплять великие деяния вчерашних в сознании нынешних». Машков также назвал Ширвиндта олицетворением прекрасного и легкого, добавив, что каждый стремился достать до его таланта.