Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище

Российский актёр Борис Клюев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее в Малом театре прошло прощание с артистом.
На церемонию пришли десятки людей. Среди них — коллеги и поклонники творчества Клюева, очередь из которых выстроилась с утра.
Сегодня (4 сентября. — NEWS.ru) состоялось прощание с Борисом Владимировичем в его родном театре, затем было отпевание, и потом он нашёл своё последнее пристанище на Троекуровском кладбище, — цитирует РИА Новости слова пресс-атташе театра.
Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет. Врачи диагностировали рак лёгких у Клюева в 2018 году. Однако актёр, несмотря на тяжёлое заболевание, снимался в сериале «Воронины», писал NEWS.ru.
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