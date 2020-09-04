Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище

https://static.news.ru/photo/a3d74246-eec6-11ea-a939-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр Борис Клюев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее в Малом театре прошло прощание с артистом.

На церемонию пришли десятки людей. Среди них — коллеги и поклонники творчества Клюева, очередь из которых выстроилась с утра.

Сегодня (4 сентября. — NEWS.ru) состоялось прощание с Борисом Владимировичем в его родном театре, затем было отпевание, и потом он нашёл своё последнее пристанище на Троекуровском кладбище, — цитирует РИА Новости слова пресс-атташе театра.

Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет. Врачи диагностировали рак лёгких у Клюева в 2018 году. Однако актёр, несмотря на тяжёлое заболевание, снимался в сериале «Воронины», писал NEWS.ru.