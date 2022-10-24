Большову заметили у театра с букетом в руках после смертельного ДТП

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Анна Большова

Актрису Анну Большову встретили у театра Ленком с большим букетом цветов после того, как она насмерть сбила женщину в Калужской области. Журналисты «Известий» буквально подловили артистку в воскресенье, 23 октября, чтобы задать ей пару вопросов о происшествии.

В этот день Большова блистала на сцене в пьесе «Последний поезд». Журналисты встретили ее по окончании спектакля. На кадрах видно, как актриса выходит из театра с огромным букетом цветов и при виде корреспондентов убегает от них. Журналист пытался расспросить Большову, как у нее обстоят дела после ДТП и продолжает ли она выходить на сцену.

Однако актриса резко разворачивается, не реагирует на вопросы и убегает в театр через служебный вход.

ДТП с участием Большовой произошло 14 октября, но стало известно о нем только 20 октября. Под колеса машины, которой управляла артистка, попала 31-летняя женщина, мать двоих детей. Позже появилась версия о том, что женщина в момент наезда могла быть мертва и машина Большовой наехала на тело.

Односельчане погибшей рассказали, что перед этим женщину будто бы избил сожитель и бросил на обочине дороги.

Ранее Анну Большову, сбившую насмерть женщину в Калужской области, видели в театре Ленком через четыре дня после трагедии. Актриса вела себя как ни в чем не бывало, улыбалась и не отменила ни одного спектакля.