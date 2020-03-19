https://static.news.ru/photo/27a709b4-69c8-11ea-9a8a-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская балерина Анастасия Волочкова смогла добиться возмещения долгов от Большого театра. Артистка обвиняла учреждение в присвоении её доходов за несколько лет.

Волочкова напомнила, что в 2003 году она выиграла суд, доказав, что её уволили не потому, что она «большая и толстая», а потому что «коррупция и деньги» начали влиять на репертуарную политику театра, сообщает StarHit.

По закону Большой театр обязан был разблокировать мои счета и вернуть мне заработанные за пять лет деньги. Они этого не сделали по сегодняшний день. Прошло 16 лет! — заявила артистка.

Она отметила, что сотрудники банка помогли ей вернуть её средства.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Большой театр лишил Анастасию Волочкову пенсии. Артистка рассказала, что её трудовая книжка лежит в театре, где заявили, что выплаты ей не положены.