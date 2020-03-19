Российская балерина Анастасия Волочкова смогла добиться возмещения долгов от Большого театра. Артистка обвиняла учреждение в присвоении её доходов за несколько лет.
Волочкова напомнила, что в 2003 году она выиграла суд, доказав, что её уволили не потому, что она «большая и толстая», а потому что «коррупция и деньги» начали влиять на репертуарную политику театра,
По закону Большой театр обязан был разблокировать мои счета и вернуть мне заработанные за пять лет деньги. Они этого не сделали по сегодняшний день. Прошло 16 лет! — заявила артистка.
Она отметила, что сотрудники банка помогли ей вернуть её средства.
Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Большой театр лишил Анастасию Волочкову пенсии. Артистка рассказала, что её трудовая книжка лежит в театре, где заявили, что выплаты ей не положены.
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