Большой театр продлит онлайн-трансляции спектаклей из золотого фонда

https://static.news.ru/photo/5c8dedf8-7e42-11ea-8ebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный академический Большой театр России совместно с компанией Google продлит срок онлайн-трансляций спектаклей из золотого фонда.

Стримы будут по-прежнему проходить на YouTube-канале Большого. C 15 апреля до 11 мая будут показаны записи балетов «Спартак», «Дон Кихот», «Герой нашего времени», «Светлый ручей» и «Корсар», а также опер «Катерина Измайлова» и «Садко», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе учреждения Катерину Новикову.

Режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса продлён в нашей стране до 30 апреля, и Большой театр также решил продлить серию трансляций записей спектаклей из своего золотого фонда, — сказал Новивкова.

Как писал NEWS.ru, Большой театр впервые в своей истории начал проводить онлайн-трансляции представлений. 27 марта, в Международный день театра, был показан балет «Лебединое озеро».