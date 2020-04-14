Большой театр продлит онлайн-трансляции спектаклей из золотого фонда

Государственный академический Большой театр России совместно с компанией Google продлит срок онлайн-трансляций спектаклей из золотого фонда.
Стримы будут по-прежнему
Режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса продлён в нашей стране до 30 апреля, и Большой театр также решил продлить серию трансляций записей спектаклей из своего золотого фонда, — сказал Новивкова.
Как писал NEWS.ru, Большой театр впервые в своей истории начал проводить онлайн-трансляции представлений. 27 марта, в Международный день театра, был показан балет «Лебединое озеро».
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