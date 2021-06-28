Большой театр и «Ингосстрах» провели второй отбор в балетную труппу

Большой театр совместно со страховой компанией «Ингосстрах» провели второй отборочный тур Молодёжной балетной программы.

Первый очный тур состоялся ещё в апреле. Всего пять участников смогли пройти отбор и побывали на просмотре в Большом театре. Во втором туре участвовало уже семь человек. Все они показали высокую технику танцев и отличные навыки движений. Отборочное занятие по танцам проходило совместно с педагогом Большого театра — народной артисткой России Марией Аллаш. Оценивал технику и мастерство движений художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

Пресс-служба «Ингосстраха»

Все участники второго тура смогли пройти конкурсный этап и были приняты в стажёрскую группу Молодёжной программы. Первые занятия у стажёров начались уже 25 июня.

Молодёжная балетная программа помогает развить молодые таланты из регионов, создав все необходимые условия для раскрытия потенциала. В зависимости от навыков и результатов отбора молодые артисты могут пройти стажировку длительностью от трёх до девяти месяцев. При этом «Ингосстрах» оплачивает участникам проезд до Москвы и выплачивает стипендию во время обучения.

Участником конкурсного отбора может стать любой гражданин России младше 24 лет и обучающийся на последнем курсе или только завершивший профессиональную подготовку по профилю «Хореографическое искусство, артист балета». Заявки на участие можно оставлять на протяжении всего 2021 года. При успешном прохождении стажировки соискатель может быть зачислен в балетную труппу Большого театра.

«Молодёжная балетная программа даёт нам возможность открыть миру новых талантливых артистов. До этого дня ребята только мечтали прикоснуться к деятельности Большого театра, а уже сегодня имеют все шансы стать яркими звёздами российского балета», — говорит генеральный директор компании «Ингосстрах» Андрей Ларкин.

«Стратегически важной задачей Большого театра является воспитание выдающихся танцоров балета. Благодаря „Ингосстраху“ мы можем ещё более эффективно искать и находить будущих звёзд балетной сцены в регионах по всей стране», — комментирует художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

Кроме того, «Ингосстрах» и Большой театр успешно сотрудничают уже много лет. Компания с 2019 года является генеральным спонсором театра. Партнёрам удалось реализовать множество проектов, значимых для отечественной и мировой культуры, в том числе при личной поддержке предпринимателя Олега Дерипаски.