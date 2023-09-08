Билеты в Большой, закулисье, афиша: что пишут паблики «ВКонтакте» о театре Рассказываем о сообществах, которые анонсируют ближайшие спектакли и разыгрывают билеты на них

Фото: NEWS.ru

По данным 2021 года, в России насчитывается 679 государственных театров. Из них 97 находятся в Москве. Каждый новый сезон на их сценах проходят новые премьеры. Чтобы выбрать спектакль было проще, NEWS.ru составил актуальную подборку театральных пабликов из социальной сети «ВКонтакте».

Закулисные заметки театра мюзикла

Этот паблик — официальная страница Московского театра мюзикла. Здесь подписчики и любители театра найдут не только анонсы ближайших спектаклей, но и множество информации о закулисной жизни труппы, ее участниках и художественном руководителе МТМ Михаиле Швыдком.

Спектакли в театре мюзикла идут блоками в течение нескольких месяцев. К каждому циклу администраторы сообщества готовят познавательно-развлекательный контент. Например, рассказывают, чем опера отличается от оперетты, а оперетта от мюзикла; есть ли на сцене место импровизации и как она создается.

Актеры театра мюзикла активно участвуют в развитии паблика, поэтому пользователи могут посмотреть репортажи от первого лица о репетиционном процессе, пройтись с артистами по техническим цехам и получить ответы на интересующие их вопросы.

Уроки истории с театром Моссовета

Этот паблик — официальная страница одного из старейших театров Москвы Государственного академического театра имени Моссовета. Сегодня на его двух сценах идут спектакли по произведениям классиков отечественной и мировой драматургии, а также молодых авторов, поставленные режиссерами разных творческих школ и направлений. В репертуаре театра — 27 постановок для зрителей всех возрастных категорий.

Админы сообщества следят за ежедневным обновлением контента, чтобы театралы получали как информацию о современном репертуаре, так и узнавали интересные факты из истории театра. Кроме того, в ленте паблика можно найти актуальные интервью с артистами труппы и посмотреть видеозаписи с поклонов.

Актуальная афиша от театра Маяковского

Этот паблик — официальная страница Московского академического театра им. Вл. Маяковского. Каждый день администраторы страницы знакомят подписчиков с репертуаром театра, рассказывают о режиссерах и делятся достижениями актеров труппы.

«Мы работаем в самых различных направлениях, от постановок классических авторов до документального театра, от европейского интеллектуализма до новой драмы, от больших форм до студенческих работ», — говорит о себе театр.

На страницах сообщества можно своевременно увидеть уведомления о старте продаж билетов на премьерные спектакли, а также информацию о специальных мероприятиях «Маяковки». А если вы только подписались на страницу, то театральное сообщество поможет в комментариях определиться с выбором спектакля не хуже критика.

Розыгрыш билетов от Нового театра

Этот паблик — лицо одного из самых молодых театров Москвы. Новый театр возглавляет режиссер Эдуард Бояков, а его главная резиденция базируется в усадьбе Салтыковых-Чертковых. «В эпоху постмодерна мы открываем новое в традиции, создаем современные формы в пространстве русской культуры», — говорят о себе создатели театра.

На станицах сообщества подписчики узнают не только о жизни самого театра и его труппы, но и об уникальной усадьбе, в которой бывали Александр Пушкин, Николай Гоголь и Лев Толстой.

Админы паблика поддерживают активную связь со своими подписчиками. В ленте можно встретить розыгрыши билетов на спектакли, ответы на вопросы зрителей и редкие кадры репетиционного процесса.

Культурное сообщество Мариинского театра

Этот паблик — официальная страница одного из главных музыкальных театров России, Мариинского театра. Здесь собираются не только постоянные зрители Мариинки, но и ценители оперы и балета со всего мира.

Админы паблика оперативно сообщают о премьерах театра и любых изменениях в составе спектакля. А подписчики канала активно комментируют посты после просмотра. Из этих сообщений новые пользователи узнают, какой состав солистов произвел наибольшее впечатление на публику и на какие элементы постановки нужно обратить внимание при просмотре. Если лично попасть в Мариинский театр пока не получается, то прикоснуться к прекрасному можно через видео- и аудиоразделы. Там собрана богатая коллекция спектаклей театра.

Здесь же поклонники классической музыки найдут всю информацию о Международном конкурсе им. П. И. Чайковского, лауреаты которого выступают на знаменитой сцене Санкт-Петербурга.

Видеофонд с архивами Большого театра

Этот паблик принадлежит Государственному академическому Большому театру России. Здесь поклонники оперы и балета смогут всегда получить актуальную информацию о репертуаре и найти единомышленников.

На сообщество подписаны более 170 тысяч человек. Они делятся впечатлениями после спектакля, прикрепляют архивные видео и аудиозаписи из любимых опер и помогают друг другу получить заветный билет в Большой.

Сообщество не только раскрывает секреты музыкантов, танцоров и певцов, но и помогает подписчикам выиграть фирменные подарки от ГАБТа. Кроме того, на странице сообщества можно найти информацию об актуальных вакансиях и профессиональных конкурсах в Большом.

Особой популярностью пользуется видеораздел канала, где собрано свыше 700 качественных записей лучших балетных и оперных спектаклей Большого театра.

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